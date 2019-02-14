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台南市表揚陞職授階暨績優員警　黃偉哲：為市民營造安居樂業的宜居城市

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▲台南市長黃偉哲表揚陞職授階員警、偵破重大刑案有功員警、好人好事事蹟代表、受理民眾報案服務態度績優1人，期勉警察做好治安工作守護大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表揚陞職授階員警、偵破重大刑案有功員警、好人好事事蹟代表、受理民眾報案服務態度績優1人，期勉警察做好治安工作守護大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

感謝警察人員守護市民生命財產安全，默默為治安工作奉獻的辛勞，2月14日下午市長黃偉哲前往台南市警察局訪視，並表揚陞職授階員警9人、偵破重大刑案有功員警14人、好人好事事蹟代表9人、受理民眾報案服務態度績優1人，黃偉哲期勉警察繼續打拚，秉持做好治安工作的熱情，守護繁榮大台南，讓治安有感、交通有感，愛民也要有感。

▲台南市長黃偉哲表揚陞職授階員警、偵破重大刑案有功員警、好人好事事蹟代表、受理民眾報案服務態度績優1人，期勉警察做好治安工作守護大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝所有警察同仁的辛苦付出，以「行動警政」的理念，作經常性滾動式檢討，並快速反應處理民眾的需求，提供優質的警政服務。在春節期間，約713萬人次的遊客到訪，雖然有大量的人潮及車潮湧入台南市各觀光景點，但交通暢通、壅而不塞。感謝警察快暢部隊協助疏導交通，並透過電台將最新路況傳播給用路人，讓遊客都能快快樂樂出門，平平安安回家，而所有的付出，也都獲得市民及遊客正面的評價。

▲台南市長黃偉哲表揚陞職授階員警、偵破重大刑案有功員警、好人好事事蹟代表、受理民眾報案服務態度績優1人，期勉警察做好治安工作守護大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但仍有令人不捨的消息傳來，春節期間，有4位員警因執勤發生交通事故受傷；第二分局警員盧泳良及第四分局警員李易誠二位警察不幸病逝，警界痛失英才，據統計2018年度因公受傷同仁共有117人，黃偉哲市長因此特別要求各外勤主管勤務編排要人性化，確保勤休正常，也呼籲大家在投入治安工作的同時，應注意個人健康維護，切勿因勤務延誤就醫，執勤時，也要保障自身安全，讓家人、朋友及長官都能安心。

▲台南市長黃偉哲表揚陞職授階員警、偵破重大刑案有功員警、好人好事事蹟代表、受理民眾報案服務態度績優1人，期勉警察做好治安工作守護大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表揚陞職授階員警、偵破重大刑案有功員警、好人好事事蹟代表、受理民眾報案服務態度績優1人，期勉警察做好治安工作守護大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南市員警緝毒能量和KPI緝毒績效，高居六都之冠，值得嘉許；除了貫徹掃毒工作務求向上溯源，須徹底斷絕毒品來源之外，對於邊緣少年應給予適時的關懷輔導，必要時提供戒治管道，讓學子遠離毒害，建立無毒家園。在打詐方面，成果亮眼，成功構築防詐攔截網，聯合轄內金融機構、超商成立防詐騙資訊LINE平台，自施行後，車手提款次數從每半年7207件降至1037件，攔阻件數從207件增加至404件，攔阻總金額高達新臺幣1億248萬餘元，彰顯保障民眾財產安全的決心，並全力防堵詐騙案件的發生，為市民營造安居樂業的宜居城市。

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關鍵字：台南市,陞職,授階,績優員警,黃偉哲,市民,安居樂業,宜居城市

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