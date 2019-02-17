郵票也要選美！中華郵政「年度最美郵票」票選　參加就能抽大獎

▲中華郵政舉辦豬年郵票票選，發行生肖豬年郵票。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

為推廣集郵文化並宣傳郵票之美，中華郵政自2月18日至3月22日舉辦「108年郵票選美活動」，邀請民眾票選年度最美郵票，並可參加抽獎，歡迎踴躍投票。

中華郵政表示，活動期間內，民眾可至「108年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁投票，或加入中華郵政LINE官方帳號，參加ON AIR投票活動。也可於明信片上書寫最美郵票編號、名稱及投票者資料，郵寄至「10099臺北北門郵局第100號信箱(108年郵票選美活動小組收)」，票選中華郵政公司107年所發行的最美郵票1枚（或小全張1張），即可參加抽獎。

▲古物郵票青花瓷。（圖／中華郵政提供）

活動獎項包括Apple iPhone XS 256 GB、Apple iPad 128 GB、Gtech 吸塵器、Philips掃地機器人、家樂福禮物卡、7-11商品卡、全聯禮券及精美集郵票(商)品等，詳情可洽各地郵局或至「108年郵票選美」活動網站瀏覽 (https://lottery.post.gov.tw/post/internet/post_vote/index.jsp)。