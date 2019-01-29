紅包發起來！年前換新鈔只到周五　全台83處「可兌換郵局」一覽

上班族在拚四天就可以放過年連假了！這次的春節農曆連假長達九天，為了避免長假當中，民眾有資金需求，卻無法順利在ATM裡提領現鈔的狀況發生，中央銀行緊鑼密鼓籌備資金調度事宜，今（28）日指出，已促請金融機構，要留存充足的跨行清算資金，全體金融機構春節期間留存跨行清算資金餘額，預計由平日約450億元，大幅多出2.6倍至1,600億元，以確保民眾領錢順暢。