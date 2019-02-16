悠閒賞燈會趣！　台灣燈會接駁車晚間8時後不發車入園

▲2019台灣燈會大鵬燈區交通管制及停車狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會大鵬灣燈區，22個燈區爭奇鬥艷，水上劇場精彩可期，縣府為讓遊客有充裕時間賞燈，晚間8時起各路線除屏東燈區外，皆停止往燈區接駁，讓遊客完整欣賞台灣燈會精彩表演。

2019台灣燈會，屏東縣府與各交通單位攜手提供全方位接駁服務，但因周邊無步行可及停車場，皆須利用接駁車入園，縣府提醒民眾，燈區周邊實施相關交管措施，開車來的民眾請依照指示牌面或現場員警引導停放，並可搭配燈會好交通APP，讓APP導航輕鬆搞定。

大鵬灣燈區平假日皆開放至晚間10點半，但為讓遊客有足夠時間享受各式燈飾，縣府規劃每晚8點後即停止往燈區接駁，停車場也只出不進，而回程接駁服務則會提供至晚間11點。

屏東縣政府提醒遊客賞燈記得盡早啟程，並注意臺鐵、高鐵末班車時間，悠哉賞燈會。另考量燈區內為行人徒步區，3大轉運站距離較遠，縣府增開往返轉運站間的「博愛接駁車」，體貼民眾舒適回到搭車來的轉運站，並呼籲禮讓年長者優先使用。

今年燈會採取完全接駁方式進行，為讓接駁車快速到達，燈區周邊實施相關交管措施，除視車流狀況實施國道南州交流道以南(南下)車道封閉管制、環灣道路沿海路口至大鵬灣休息站前圓環之外車禁入區外，且規劃多處大客車專用道，包括東港大橋雙向內側車道、沿海公路部分路段雙向內側車道及環灣道路沿海路至跨海大橋南端之內環。而環灣道路內環改為供大客車雙向通行，環灣道路外環則供其他車輛雙向通行，與平常行駛方向不同，請駕駛人留意並依照指示牌面行駛。

台灣燈會這次規劃了11處各式停車場，遊客如開車前來，務必依照指示牌或現場員警引導停放，高雄以北開車來的民眾經國道3號主要停放P5、P6及P1停車場，若經臺17線南下可停放P3、P4停車場；東部開車來的民眾經臺17北上則停放於P9、P10停車場。

縣府交通旅遊處表示，雖然往燈區的免費接駁車「末班」於晚間8點發車，但仍會保留部分彈性並視現場情況調整，請遊客提早前往，才能有充足時間賞燈。

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