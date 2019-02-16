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屏警台灣燈會值勤　局長貼心提供東港在地旗魚黑輪美食

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▲台灣燈會在屏東　員警辛苦　局長貼心提供東港在地旗魚黑輪、雙糕潤美食。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局長葉明潭體恤員警執勤辛苦，台灣燈會期間提供東港在地美食給員警補充體力，讓員警感到窩心。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）   

記者陳崑福／屏東報導

剛忙完今年春節交通旅遊勤務，台灣燈會在屏東15日起又試營運，屏東縣警局員警又全力投入交通疏導勤務，縣警局長葉明潭體恤員警辛勞，成立警察行動餐點補給站，定點定時以在美食旗魚黑輪、雙糕潤、桂圓蛋糕等補充員警體力，讓員警感到很窩心。

▲台灣燈會在屏東　員警辛苦　局長貼心提供東港在地旗魚黑輪、雙糕潤美食。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲員警品嘗在地東港美食▼

▲台灣燈會在屏東　員警辛苦　局長貼心提供東港在地旗魚黑輪、雙糕潤美食。（圖／記者陳崑福翻攝）

2月2日至2月10日為期9天的春節連假，屏東縣警局員警全力投入交通旅遊疏導勤務中，不但無法和與家人團聚，勤務反而比平日更加忙碌。

春節連假結束，2109台灣燈會在屏東舉行，昨天起台灣燈會已試營運，員警在春節連假結束，並未因此而得以稍做休息，馬上投入至3月3日的治灣燈會交通旅遊勤務中，相當辛苦。

屏東縣警局局長葉明潭體恤員警辛勞，指示在燈會期間成立警察行動餐點補給站，以定時定點之方式巡迴駐點，並逐日輪流提供執勤員警方便食用旗魚黑輪、雙糕潤、桂圓蛋糕、麵包、飲料、水果等東港在地美食補給，讓執勤員警可以食用不同食物，以慰勉員警。

考量勤務時段與員警體力補充，目前警察行動補給站規劃平日於下午3時；假日上午10時及下午3時於大潭路（臺17線）乙順汽車場、大鵬灣2號入口及東港鎮農會超市停車場內提供補給，每一地點預計停留15分鐘。讓執勤員警補充熱量，活力滿滿，順利圓滿達成2019台灣燈會在屏東治安維護與交通疏導任務。

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關鍵字：東港美食,台灣燈會,屏東縣警局,葉明潭

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