輕鬆欣賞2019台灣燈會　5交通懶人包下載

▲屏東縣警方進駐大鵬灣主燈區設置聯合服務中心。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2019台灣燈會在屏東」今15日試營運，而主燈將19日正式開幕，燈會期間至3月3日在大鵬灣國家風景區（主燈區）及東港鎮光復路（小鎮燈區）展開為期17天燈會活動，預計將吸引全國百萬民眾前來觀賞，縣府已規劃多處停車區，民眾停好車搭乘大眾運輸工具進入會場賞燈。

東港警分局表示，2019台灣燈會主燈區設在大鵬灣風景區，小鎮燈區設於東港鎮光復路，試營運從15日至18日4天、正式展期19月日至3月3共13天，平日下午14：00開園、假日10：00開園，每日閉燈時間22：30（主燈秀結束），23：00遊客接駁完成。

▲東港警方設置警察行動休息補給站，提供燈會員警補充體力▼

警方提醒燈會規劃的停車場及路線，分別是搭高鐵到新左營站：於台鐵新左營車站轉台鐵到潮州、林邊火車站，均有接駁車可搭乘。搭乘9189、臨927的客運可直達大鵬灣燈區。

搭台鐵的旅客，在潮州、林邊火車站，均有接駁車可搭乘。台鐵新左營站可搭乘9189、臨927的客運直達大鵬灣燈區。高雄車站可搭乘9117、9127的客運直達大鵬灣燈區。

自行開車經國道三號南下旅客，下南州交流道-停放P5停車場（近南州交流道）。下崁頂交流道-停放P6停車場（近崁頂交流道）。經國道一號的旅客：轉88快速道路後，於萬丹交流道下，並走台17線至東港大橋-停放P3停車場（近新園鄉東港大橋）。走雙園大橋的旅客，在17線右轉義仁路，經鹽州路走進德大橋旁引道-停放P4停車場（近新園鄉進德大橋）。

恆春、台東來的北上旅客，走台一線自新埤往南州方向的旅客，於勝利路左轉，停放P5停車場（近南州交流道）。走台17線自佳冬往林邊北上的旅客，可停放P9、P10停車場（近林邊鄉公所及林邊鄉台17線火車高架橋下）。

另搭遊覽車來的旅客，先至西轉運站遊客下客區下客後，再將遊覽車停放至P1停車場。乘機車的旅客停放在P7及P8停車場（舊東港火車站及大順路底），以上交通作為，可上「2019台灣燈會」網站查詢，有5種懶人卡可可供參考，籲請乘客下載方便使用。