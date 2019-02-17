女友稱網購較便宜...他一算嘆：神邏輯！網揭「這兩字」才是套路





▲網購看似便宜方便，騙走不少女生的血汗錢。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

大部分的女生天生就是愛購物，商人們也想盡各種方式引誘女孩們買東西，常常腦波一弱就下手了，讓男生們好傻眼。一名男網友就在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，女友堅持網路購物比較便宜，他仔細一算根本就沒比較划算，不禁感嘆隊友「神邏輯」。



該網友表示，他出門上班之前，拜託自己的女友去寶雅幫買東西，沒想到女友回答「我去（寶雅）看要85元，但網路上只賣29元，所以就沒有買」，他立刻冷靜回問，網路上買的話運費要多少，女友回答「60元」，也就是說網路上買實際上還貴了一點，讓他感嘆「隊友神邏輯」。

這則PO文釣出許多女網友出面「認罪」，表示自己也做過許多以為省到錢，實際上卻更加暴買的行為，有女孩指出，他家的鍋鏟壞了，去菜市場剛好看到有在賣，竟然「買了鍋鏟、湯勺、小湯勺、小漏勺、蒸架，共520元老闆算我500」，查了網路價差點吐血，每一支根本都買貴了。也有人奉勸，「女人不是我們男人能搞懂的生物，你還以為你的人生是簡單模式喔」。

更多女生表示，其實網購吸引人也最可怕的套路就是「免運」，往往為了買一件東西，但是想省運費，結果買了更多東西，「放心...隊友會自動幫你湊到免運」、「放心...隊友會自動幫你湊到免運」、「買貴不爽 運費還有機會拼免運」、「重點不是那個！為了買你的29元商品有一個合理的網購理由，如果399免運的話就有370的合理消費空間！」、「往往為了湊免運，又莫名其妙買了一堆無用的東西」。