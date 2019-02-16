影／「花博哪有分藍綠」　柯文哲盧秀燕合體逛花博

記者李忠憲／台中報導

台北市長柯文哲帶來台中旋風，16日刮到台中花博，台中市長盧秀燕全程陪同，除感謝柯市長高人氣帶來人潮外，也預告下周將是台北周，台北市民憑身分證可半價優惠。柯文哲對於媒體問到台中代表不分藍綠及是否選總統，他回說，唉呦，拜託，這個（指選總統）回台北再問。逛花博哪有分藍綠，如果沒有選舉，大家都很正常。

▲柯文哲與盧秀燕到后里花博園區花五官參觀。（圖／記者李忠憲攝）

▲柯文哲與盧秀燕持卡準備進入花博園區。（圖／記者李忠憲攝）

▲柯文哲與盧秀燕等人參觀花博。（圖／記者李忠憲攝）

▲柯文哲與盧秀燕到后里花博花舞館。（圖／記者李忠憲攝）

台北市長柯文哲15日下午就南下，先到大甲鎮瀾宮與榮譽董事長顏清標上香祈福，再到太平參加品春茶活動，晚間9點多到逢甲夜市，先與粉絲合影，再逛夜市吃美食。「阿伯」市長柯文哲所到之處，吸引大批柯粉，爭相拍照、握手。16日上午，柯文哲也應台中建築經營協會邀請，進行演講，之後再出席粉絲餐會，下午則到后里參觀花博。柯粉和民眾得知柯文哲到場，沿途聚集人潮簇擁，讓柯P在花舞館內幾乎看不到花，而民眾高喊「偶像」、「選總統」的聲音也不時傳出。

柯文哲表示，因為台北周下周開始，台北市民半價優惠，花博是台灣的花博，不是只有台中的，本來就該來。今天來到花博人很多，如果台北市民下周沒其他規劃，是可以來看一下花博。其實逛花博沒必要分藍綠，沒有選舉，大家都很正常。

媒體問柯文哲，來台中跟地方人士及產業界見面，是否在布局總統？柯回說，既然來台中看花博，一趟路來到這，就順便事情做一做。媒體再問，產業演講前，有理事長問你要不要選總統？柯狐疑回說，有嗎？媒體再問，粉絲也希望你選總統，柯Ｐ回說，唉呦，拜託，這個回去台北再問了！

媒體再問，上海台辦主任李文輝今天到台北，將與你不公開會面，有民代批評是偷情。柯文哲說，很多事情要務實處理，美國官方還是要覺得很多事情要務實。坦白講，燈節開幕越自然越好，下週正式拜訪北市府，有設燈區先來看燈區，哪裡說是偷情。

▲盧秀燕感謝柯文哲到后里賞花博，幫花博加持。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕表示，柯市長人氣很高，加持我們花博，事實上花博到昨天估算有五百萬人，今天柯市長來之後，相信花博會更熱鬧。突破五百萬人次後，下周就是台北周打頭陣，台北人到時只有拿身分證就可以半價，其他縣市也將陸續舉辦，歡迎大家來逛花博。柯市長對花博相當關心，也歡迎他常常來。

她也說，一路上就聽柯市長說，沒看到花都只看到人頭，看到攝影機，表示他的人氣很好。最重要的是她對花博的關心，縣市合作。我們對台灣大家都有責任，哪個縣市有好東西，６個直轄市長互相支援，互相關心。

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