挖掘挺身而出義行者　公益傳播基金會協尋「即刻救援英雄」

▲中央大學公益傳播中心沈建文主任，籲請各界協尋「即刻救援英雄」，讓公義精神發光！（圖／公益傳播基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「請和我們一起找出義行者，讓公義精神發光！」在人情日漸冷漠的社會，公益傳播基金會執行長唐平榮16日於中壢區會址指出，為了讓更多人重視助人精神，該基金會舉辦「即刻救援英雄」活動，不僅要表揚被媒體報導見義勇為的人，更希望能挖掘出曾經充滿熱心、挺身而出的義行者，為好事發生，讓好事發生。

唐平榮表示，由成霖集團董事長歐陽明擔任董事長的公益傳播基金會，不同於一般的社會福利機構，而是以創新的方式做公益，協助一些位於偏鄉或知名度低、較少獲得社會資源的社福團體，能夠透過基金會的協助，在大眾媒體曝光，而能讓社會大眾了解，並得到社會資源的挹注。

此次該基金會舉辦的「即刻救援英雄」活動，不僅要表揚被媒體報導見義勇為的人，更希望能挖掘出曾經充滿熱心、挺身而出的義行者。提供獎金，希望社會各界一起找出台灣這些好的行為典範，並且透過fb分享抽iphone XR的活動鼓勵民眾參與。

▲▼公益傳播基金會舉辦協尋「即刻救援英雄」活動。（圖／公益傳播基金會提供）

中央大學益傳播中心沈建文主任表示，該校傳播中心於3月2日至3月5日辦理公益傳播週系列活動，並邀請到俄羅斯、英國、巴西、中國等國際重量級演講者，分享際國際媒體與社會影響力的經驗，也將會在活動大會中頒發給即刻救援英雄獎金三萬元。希望各界也一起找出下列新聞中的三位義行者，為好事發生，讓好事發生。

1.【義行物流司機】

新聞標題：單車弟熱暈…物流司機神救援低調一路陪！被4萬人狂讚

2.【義行路人】

新聞標題：惡犬退散！3狗攻擊阿嬤 熱心路人挺身舉傘救人

3.【義行高中生】

新聞標題：熱水瓶爆炸失火！2娃獨困家中狂哭…路過高三生衝3F 手軟抱出1歲娃