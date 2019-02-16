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高雄搶推「觀光算命」　潘恆旭身先士卒算「桃花」

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▲▼高雄市算命一條街。（圖／記者洪正達攝）

▲潘恆旭搶先試算「桃花」，結果顯示今年上半年桃花運很旺。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市打算發展「算命觀光」，觀光局在16日率先推行「算命一條街」在崛江商圈試水溫，在簡單的開幕式後，局長潘恆旭帶著媒體參觀算命攤，並親自做在塔羅牌攤前「算桃花」。塔羅老師表示，潘恆旭今年上半年桃花運很旺，但要小心防範，如果轉化為觀光業務的話，則可讓績效獲得長足進步，潘恆旭也期許高雄有更多觀光客來到高雄。

▲▼高雄市算命一條街。（圖／記者洪正達攝）

▲體驗聞香占卜，潘恆旭直說好特別。（圖／記者洪正達攝）

潘恆旭表示，崛江商圈原本是早期高雄市相當繁榮的地方，但卻隨著時代更迭、商圈轉移沒落，不過近幾年來在各界的努力下已逐漸起色，有鑑於華人喜愛算命的文化，市政府規劃3月份推出算命觀光，將會集合100家厲害的算命館，並到中國大陸進行觀光招攬，也希望藉此將高雄鹽埕區打造為知名的算命聖地，對於算命的收費，潘恆旭則表示，台灣的算命費用相當公道，不過，算命師收入並不會很高，他舉香港「鐵板神算」，一次算命的費用將近台幣10萬元。

據了解，台灣的算命形式相當多元，像是聞香占卜、咖啡占卜、塔羅牌占卜、面相、手相等，加上占卜已經是華人社會生活的一部分，觀光局在此波的主題觀光中，加入了算命的元素，希望能藉此吸引更多的國外旅客來到高雄算命，讓算命觀光成為代表高雄的一部分。

▲▼高雄市算命一條街。（圖／記者洪正達攝）

▲▼潘恆旭希望藉觀光算命引來更多的觀光客。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄市算命一條街。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：觀光算命,高雄,特色100家,華人社會

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