韓國瑜笑稱：以為任達華年輕我10歲　臉書曝「不老祕訣」期待健康高雄

▲韓國瑜發文感謝任達華無償宣傳高雄醫療觀光。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

地方中心／高雄報導

影帝任達華日前陪同高雄市長韓國瑜，前往高雄長庚醫院推展觀光醫療。對此，韓國瑜16日特地在臉書發文，除了感謝對方無償替高雄市醫療觀光宣傳及行銷外，韓國瑜也幽默表示，「歲月沒有在他身上留下太多痕跡，所以一直以為他比我年輕個十歲...他居然比我還大上兩歲」。

韓國瑜先是對任達華應允無償為高雄市醫療觀光宣傳與行銷一事，表達深刻的感謝，而他也感性提到，一直都非常喜歡他在螢幕上能夠切換自如的硬漢形象，而韓國瑜也說：「由於這些年來歲月沒有在他身上留下太多痕跡，所以一直以為他比我年輕個十歲，到了這次行程才發現，他居然比我還大上兩歲。」此外，對於這秘訣，韓國瑜則說：「原來私下的他十分注重保養健身，每年固定前來高雄做健檢兼打球，也喜歡在高雄市區跑步，他一談起高雄健檢竟然如數家珍，還曾經推薦高雄醫療給其他明星」。

▲港星任達華來高雄進行健康檢查，也幫高雄行銷醫療觀光 。（圖／記者洪正達攝）

對此，韓國瑜表示，「高雄醫療觀光能夠請他來推廣實在再適合不過了，此行他也承諾未來還將帶上一票好友一起來為高雄醫療觀光以及美食景點宣傳行銷，讓我們非常感動。」此外，韓國瑜也表示，「與影帝近距離接觸之後才明白，歲月這把殺豬刀真的十分偏心，對於常做健檢愛運動的人特別手下留情，所以歡迎各位好朋友都能跟上任達華的腳步，常常到高雄健康打卡，每年做健檢、有空常運動，就有機會和他一樣戰勝歲月、無懼年齡。」最後，韓國瑜也再次感謝任達華對於高雄醫療與城市的肯定與助力，同時也期待一個星光熠熠又年輕健康的高雄！

【更多新聞】

出訪馬國農業部長？遭對方打臉「沒這行程」 韓國瑜：事情曝光就會生變

快訊／空軍士兵江國慶冤死案 前國防部長陳肇敏等5軍官國賠5957萬確定

外側停滿一整排！單車騎士「禁行車道」無奈漂泊 網酸：以後裝翅膀