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出席台北燈會抽空見韓國瑜？ 上海市台辦主任李文輝「微笑未回應」

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記者魏有德／台北採訪報導

上海市台辦主任李文輝受邀參加台北燈會，今（16日）上午抵達松山機場，進入大廳時主動微笑致意，晚間他將與台北市長柯文哲共同為「上海燈區」點燈。至於是否與高雄市長韓國瑜會面？李文輝則保持一貫笑容，無多做回應。

▲韓國瑜市長重拳回擊總統跟行政院長的酸文，牡丹咧？錢咧？ 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜受訪時強調不清楚李文輝的行程。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜今日受訪時強調，「自己並不太清楚李文輝在台灣的行程、在台灣的時間有多長」。他也呼籲陸委會，台灣一定要迎接各路人馬及好朋友，將心胸打開，如果封閉的話處處都是障礙，最後也呼籲陸委會主委陳明通，「應該把腦袋打開來」。

據了解，李文輝訪台行程原定7天，除參加台北燈會，也會前往中南部縣市交流。但此行程因是台北與上海的城市交流邀請活動，與南部縣市無關，遭陸委會打回票，經北市府調整為4天，才獲聯審會同意放行。

▲▼柯文哲。（圖／記者楊詩益攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊詩益攝）

台北市長柯文哲昨（15）日受訪時表示，基於先前「雙城論壇」的合作備忘錄，上海市每年在台北燈節舉辦時會有燈區展出，李文輝今年以此理由申請來台，只是同步申請到其他縣市，才被陸委會拒絕，被要求只能在台北市活動。

▲▼上海國台辦主任李文輝抵台。（圖／記者魏有德攝）

▲上海市台辦主任李文輝抵台。（圖／記者魏有德攝）

李文輝抵台後行程緊湊，在飯店停留不到20分鐘旋即驅車前往君悅飯店出席餐會。餐會除上海市台辦人員，國民黨中央委員連勝文、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉等人也出現在筵席上。

李文輝在2018年雙城論壇舉辦前後，曾二度來台北參訪，時隔不到2個月再度抵台，預計在台北市停留4天，期間將拜訪企業、媒體，並在16日晚間與柯文哲一同為台北燈會上海燈區點燈。

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關鍵字：上海,台北燈會,李文輝,韓國瑜,柯文哲,兩岸,特派現場,台北,高雄,城市交流

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