韓國瑜赴陸被「警告」？王金平：等於否定了89萬高雄民意

▲ 高雄市長韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

針對韓國瑜可能赴陸一事，陸委會主委陳明通日前提醒「只有陸委會才可跟對岸正式簽署協議」，被解讀成是「警告」韓國瑜。對此，王金平16日發文表示，韓國瑜「貨出去、人進來、高雄發大財」的經濟承諾，是高雄市民對市長的期許和寄望，現在中央政府的「警告」，等於是否定了89萬的高雄民意。

韓國瑜日前批評總統蔡英文「不要九二共識又不敢獨」，陸委會主委陳明通回酸韓國瑜對兩岸「有一些不了解的部分」，並針對韓國瑜可能赴陸一事，提醒「只有陸委會才可以跟對岸協商跟簽署協議」，被外界認為是「警告」韓國瑜，陳明通則回應「不建議這樣解讀」。

對此，王金平臉書「台灣公道伯」發文表示，去年韓國瑜當選高雄市長的最大政見，就是「貨出去、人進來、高雄發大財」的經濟承諾，這是高雄市民對於市長的期許和寄望，現在中央政府的「警告」，「等於是否定了89萬的高雄民意」。

王金平認為，中央政府對於地方政府要推動兩岸間的城市交流或經濟投資，應該是輔導鼓勵，且過去民進黨執政縣市長也曾多次去大陸宣傳觀光、農產品等，他強調，並非民進黨去大陸就被譽為「破冰」，國民黨去就是「賣台」，應該將重點放在「雙方確切的交流成果」。

王金平呼籲，中央政府不要有預設立場，如果真的擔心地方政府違法，那麼應該先積極輔導，任何的事先放話或預先嚇阻，都只是讓問題複雜化，並Hashtag 「重點在解決問題」、「不是解決提出問題的人」、「常去中國大陸的不只有國民黨」。