韓國瑜雙拳回擊酸文　批蔡英文「沒牡丹」轟蘇貞昌「錢咧」　

▲韓國瑜市長重拳回擊總統跟行政院長的酸文，牡丹咧？錢咧？ 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜面對來自中央的批評，總統蔡英文臉書酸文、行政院長蘇貞昌說「不要一直想賺錢，要想主權」，韓國瑜面對媒體訪問「直接出雙拳」，先是左打蔡英文面對自己提出的三個問題都沒有答覆以外，論述只有綠葉沒有牡丹，右轟蘇貞昌沒有大力補助高雄，「只會卡我而已」。

韓國瑜強調來自中央的壓力只會一天到晚酸自己以外，根本就是「太偏頗」了，像是蔡英文對自己的回覆是用臉書，其實他也感受到自己被酸，甚至行政院長蘇貞昌也是酸言酸語，但是「蔡英文總統跟蘇貞昌院長表述這麼多，只會指責我、批判我的話，但是我提出的三個問題到現在都沒有接到回覆」。

▲韓國瑜市長重拳回擊總統跟行政院長的酸文，牡丹咧？錢咧？ 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜進一步解釋自己只看到蔡英文總統的論述，只有「綠葉沒有牡丹」，甚至再一次提問：「講了那多韓國瑜這個不好、那個不對，九二共識不對，通通不對，但是你的牡丹花是什麼？我們看不見」，所以不管是蔡英文或是蘇貞昌對於自己未來要在海峽兩岸即將要衝刺的商業活動，以及他們對兩岸論述的現況，韓國瑜再次呼籲全台灣民眾要看清楚，「牡丹是什麼」？

甚至韓國瑜批判蔡英文等人的論述都在綠葉當中打轉，始終並沒有面對問題，甚至自己要幫高雄衝經濟，可是蘇貞昌上來之後，沒有看到蘇貞昌要大力補助高雄，大力發展南台灣都沒有講到，只有先想到「卡」韓國瑜，同時也提醒中央，「高雄市經濟的成功就是全台灣成功，高雄市經濟失敗並非是韓國瑜個人失敗，是整個南台灣經濟發展失敗，要從人民的角度來思考」。