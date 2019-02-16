國民黨太陽別吵了！蔡正元：民調若輸7月徵召韓國瑜選總統

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者宋德威翻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨針對總統初選方式仍未有共識，前立委蔡正元認為，目前黨內太陽們如同「不動產」，想要挑戰大位，乾脆以高雄市長韓國瑜為準，從3月1日開始每半個月比一次，如果沒有人贏過韓國瑜，7月1日就徵召選總統。

蔡正元說，當時九合一選戰，在韓國瑜與同樣有意徵選高雄市長的立委陳宜民都同意以全民調決定人選。韓國於勝出被提名候，雖然一開始民調跟民進黨的陳其邁比真的輸很多，但是韓國瑜新鮮有活力且討人喜歡的個人特質，讓差距不斷縮小，八二三水災後更大幅領先，「韓國瑜這種高彈性的民調，在國民黨四大太陽身上根本看不到。四大太陽的民調很像『不動產』」。

蔡正元指出，黨內四個太陽應都跟韓國瑜比民調，從3月1日開始每半個月比一次，看誰的民調能勝出，如果比到6月15日都沒有任何太陽民調高過韓國瑜，國民黨7月1日就徵召他選總統。

蔡正元表示，如果有人不服氣，也可以用黨員投票，把韓國瑜當防磚條款，看誰的黨員票超過韓國瑜，不論黨員票要佔幾成，只要有太陽的行情高於韓國瑜，就提名他參選，「如果韓國瑜防磚條款不用，每天吵提名方式，韓國瑜的小編的名言『你們大人真噁心』，很快會變成『你們太陽真噁心』」。