國民黨七月徵召選總統？　韓國瑜：童話故事、天方夜譚　

▲國民黨內傳出，「太陽民調若輸韓國瑜，七月一日徵召韓國瑜 」。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜人氣旺，現在傳出如果國民黨內的「太陽民調」的人選民調結果都沒有超過韓國瑜的話，將會在七月一號徵召韓國瑜選總統。對此，韓國瑜表示「天方夜譚！沒有這回事，也不可能啦，道聽塗說、絕無此事」。

韓國瑜面對七月份的徵召說，回答情緒相當激動，一連用了五個否認詞句來強化自己不可能接受徵召，韓國瑜說：「沒有這回事，也不可能啦！道聽塗說、絕無此事，怎麼可能咧」，還表示出來選的都是一時俊彥或是多年經驗，哪有可能會突如其來用「徵召」兩個字。

▲現在也傳出希望韓國瑜選總統，而妻子李佳芬選市長。（圖／記者洪正達攝）

記者隨後又問現在也有一種說法，就是韓國瑜選總統，妻子李佳芬來選市長，「唉啊！別再開玩笑了」，還反說記者在講童話故事、天方夜譚」。

前國民黨籍立委蔡正元臉書發文建議四個太陽都跟韓國瑜比民調，從三月ㄧ日開始，每半個月比一次，看誰的民調比韓國瑜高？如果有個太陽民調率先，高於韓國瑜就獲得提名，如果比到六月十五日，沒有任何太陽民調高過韓國瑜，「七月一日就徵召韓國瑜」，若再不服氣也可以用黨員投票。