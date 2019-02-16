五月天石頭來了書展人氣大爆發　讓蘇貞昌改參觀路線

▲五月天石頭16日上午來到書展出席《因為留不住》新書分享會。（圖／書展基金會提供）

生活中心／台北報導

台北國際書展倒數第2天，世貿一館主題廣場今（2/16）上午來了一位天團成員，引來大批歌迷、書迷湧入擠爆現場，他們全是為了一睹五月天石頭，也由於這場新書分享會人氣大爆發，讓同一時間在展場的行政院院長蘇貞昌都改了參觀路線。

五月天剛結束橫跨兩年的「人生無限公司」演唱會巡演，跑遍全球各大城市，場次多達122場，但石頭仍馬不停蹄地推出新書，1月中旬出版了個人最新散文創作書《因為留不住》，每一篇文章是他利用上台前的空檔埋頭書寫，有很多關於家人、旅人，也有關於自己的心事。

▲大批歌迷、書迷擠爆書展現場。

石頭在書展現場分享個人創作時提到，小時候的學校作文是他第一次書寫、第二次是寫情書給喜歡的人，而加入五月天則是他的第三次書寫，因為音樂、因為五月天，讓他的創作慾望更加強烈。

石頭寫過《星空》、《如煙》、《倉頡》等膾炙人口的歌曲，談到音樂創作及文字創作的異同，他說：「創作音樂與寫作相似，但在寫作時我會希望能抽象一點，就像音樂一樣。不過最重要的是，不管是創作音樂或寫作，兩者的節奏感都非常重要。」然而，不同於處女作《末日備忘錄》，這次的內容除了散文外，虛實交錯的小說及閩南語也是他的一大突破。

《因為留不住》新書發表會結束後，簽書會也在時報出版的攤位熱鬧展開。時報出版暨書展基金會董事長趙政岷說：「這場發表會，創下了今年台北國際書展的人數紀錄，甚至因為石頭的關係，行政院院長蘇貞昌都改了參觀路線。」全場哄堂大笑。

▲新書發表會結束後，歌迷迫不及待拿書給石頭簽名。