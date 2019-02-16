影／神模仿！林智堅推大眼正妹版「竹科太太」網友讚爆

政治中心／綜合報導

Youtuber理科太太以「臉癱」表情分享科普知識竄紅，成知性網紅一姐，15日網傳「竹科太太教你守護台灣豬」影片，一名自稱「竹科太太」的氣質正妹，以冷靜表情宣導竹市豬瘟防疫工作，無論外型口氣都與理科太太如出一徹，讓網友大讚是「神模仿」。

新竹市府臉書15日貼出新影片，主角是自稱「竹科太太」的長髮氣質正妹，不到1分鐘的影片中，以「理科太太」的招牌口吻宣導竹市267個社區暫時停收廚餘訊，親自示範廚餘瀝乾、裝袋、丟垃圾桶「防範豬瘟三步驟」。

「竹科太太」其實是出自新竹市府年輕幕僚群的創意，致敬知識網紅創意，用一分鐘短打影片讓讓民眾秒懂生硬政策，才Po出不到一天就有近萬人次點閱，宣傳效果超乎預期。

新竹市府透露，從構思到影片完成只花了三小時，攝影、腳本、剪接都由團隊「一條龍、零成本」搞定，團隊幕僚說，廚餘政策是重要民生訊息，拍影片最能在短時間讓民眾了解完整傳達正確資訊，加上目標閱聽客群大多定居竹市，有數以萬計另一半在園區工作的「竹科太太」，才有這樣的人物發想。

至於「竹科太太」的真實身分，幕僚透露，影片中的氣質正妹也是斜槓世代，同時是另一半在園區工作的市府公務員，也是一個孩子的媽、年輕專業的職業婦女，偶然被團隊發現長髮長臉、冷靜沉著的氣質與理科太太相似度超高，才臨危受命扮起竹科太太。

「竹科太太」分享，第一次拍影片只花了幾分鐘就讓理科太太「知性魂上身」，她還笑稱全程都是用「跟三歲女兒吵架後，面無表情的心情」完成影片。