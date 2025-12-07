五股閒置地變身城市綠廊　新北打造綠意生活新風貌

▲透過跨局處與地方合作，利用當地地形特性結合綠美學規劃設計，為五股帶來更多「綠」動感。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市推動「城市綠美學」政策，為五股區注入全新綠意風貌。位於成洲七路、因64快速道路闢建而閒置的土地，經市府跨局處合作完成整理與綠化工程，導入減法設計與多層次植栽，打造具城市綠廊意象的景觀空間，不僅提升區域景觀質感，也讓民眾感受更舒適、宜居的城市環境。

景觀處指出，舊稱「五穀坑」的新北市五股區，為台北都會區的一環，長期以工業與農業發展聞名。近年市府推動「城市綠美學，綠動新北市」政策，逐步翻轉地方空間樣貌，依循五股獨特地形導入綠美學設計，形塑多層次植栽景觀，為當地注入全新綠意風貌。

▲植栽選擇上，以複層式選擇多樣化質感及花色的多年生低矮灌木，形塑豐富而有層次的空間景觀。

景觀處表示，五股區成洲七路一帶因64快速道路闢建而形成的閒置空間，經市府依「城市綠美學」政策，與工務局、五股區公所等單位跨局處合作進行土地整理及綠化工程，採「減法設計」概念，以複層式配置多樣化多年生低矮灌木，提高景觀豐富度，同時維持視覺通透，擴增區域綠化量體。

植栽配置上，以易維護且具色彩變化的品種為主，包括朱蕉、扶桑、金露花、鵝掌藤、仙丹及草皮，搭配周邊高低起伏的邊坡地形，打造具有城市綠廊意象的景觀空間，讓民眾感受植栽的生命力與多樣性，也為城市帶來更多活力。

景觀處長林俊德指出，市府推動新北城市綠美學，旨在將藝術美學與生態理念融入綠化規劃，使綠化不只是植栽覆蓋，而是兼具景觀美感、生態環保與適地適種的空間營造，打造「好看、好活」的綠色城市。透過持續提升城市質感，也為市民創造更優質、舒適的生活環境。