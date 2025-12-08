走進玉井淺山：市集、展演、走讀大串連　「淺山市」年底兩日限定開場

▲「淺山市」12月20、21日在玉井登場，今年與噍吧哖文化園區十週年雙展同步開幕，邀請民眾深入認識玉井的故事。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南玉井一年一度的「淺山市」將在12月20、21日熱鬧登場，今年規模更升級，首次與噍吧哖文化園區十週年雙展同步開幕，把玉井山城的歷史、地景、人文與創作一次完整呈現。活動內容橫跨市集、節目演出、藝術互動到地方走讀，兩天行程滿檔，被視為今年度玉井最具代表性的山城文化盛會。

主辦單位指出，現場將匯集在地農特產品、手作及創作品牌打造「淺山市集」，同時推出糖廠運動會、趣味定向、太陽觀測體驗、藝術工作坊與博物館串聯體驗等多元內容；節目區分「主舞臺」與「故事舞臺」，包含音樂演出、料理秀、開幕儀式、講座與互動劇場，讓民眾可以用不同方式感受玉井的生活節奏。

文化局長黃雅玲表示，「淺山市」自第一屆起就以「共創」為靈魂，由園區、農友、社區到文化工作者共同參與規劃，市集與展場設計皆由在地夥伴討論完成，呈現玉井獨有的田野美學。她說，今年活動期待讓更多遊客透過淺山視角重新理解玉井，看到山城社群在歷史、地景與日常中的獨特樣貌。

市立博物館館長何秋蓮補充，今年三大重點主題為「互動體驗、節目展演、地方走讀」。其中走讀路線將串連園區至老街五大景點，民眾沿途掃描 QR Code 即可完成集點；互動體驗則以糖廠記憶、地景探索與博物館合作活動為主，完成賓果卡挑戰即可兌換限定小禮；舞臺展演則從開幕到壓軸，完整包覆玉井故事線。

園區表示，「淺山市」不只是市集活動，而是一個推動文化共學與地方協作的平台，每一次舉辦都能讓更多民眾走進淺山、理解玉井，從歷史故事到自然風景，看見屬於山城的深度魅力。活動兩天全區開放，更多資訊可至「噍吧哖文化園區」粉專查詢。