雙子座流星雨極大期將至！合歡山暗空公園最佳觀星點曝光　台灣好行清境線輕鬆抵達

▲雙子座流星雨極大期將至！合歡山暗空公園最佳觀星點再度成為熱門地點。（圖／南投縣政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

一年一度的雙子座流星雨將在12月14日迎來極大期，為冬季夜空增添浪漫亮點。根據天文預報，在無光害的理想環境下，每小時可觀賞近百顆流星，吸引不少追星族提前規劃觀賞行程。位於高海拔、擁有國際暗天協會（IDA）認證的合歡山暗空公園，再度成為全台觀星客鎖定的熱門地點。為因應湧入的觀星人潮，交通部觀光署也輔導南投縣政府推動台灣好行「清境線」，提供便捷的上山接駁服務，讓民眾能更輕鬆抵達觀星聖地。

南投縣政府表示，合歡山暗空公園是全台首座、全亞洲第三座通過 IDA 國際認證的觀星公園，園區擁有零光害的高品質暗空，能清楚欣賞銀河、星團與流星雨。其中特色景點「鳶峰星空劇場」採用球形投影屏幕打造沉浸式觀影空間，結合天文展示、互動導覽與生態解說，讓遊客在等待流星雨時，也能深入認識合歡山的自然環境與原民文化。另外，劇場在12月1日迎來新的經營團隊，未來將推出更多元的觀星服務，提升旅客體驗。

根據台北市立天文館資料，雙子座流星雨的特色為速度中等偏慢、約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶有明亮火流星掠過，且多呈現清晰、具色彩的流星軌跡。因速度較和緩，流星劃過後較少殘留餘痕，觀賞辨識度高，非常適合首次觀星的民眾。

南投縣政府指出，南投擁有全台最多的台灣好行路線，其中「清境線」是高山旅遊的重要交通要道。旅客可自埔里出發，沿途經過霧社、青青草原等熱門景點，最終抵達翠峰站，再轉乘公車直達鳶峰觀星平台。這條路線不僅節省開車上山的辛勞，也讓旅客能順道欣賞清境綿羊秀、漫步高空觀景步道，感受從低海拔到高海拔的景觀轉換，使觀星旅程更加豐富。

同時，「2025南投旅遊市場調查」也顯示，第三季旅客來南投人均消費提升，縣府據此積極推動夜間觀星等主題旅遊，以提升住宿率並延長旅遊停留時間。年底南投仍有多項活動陸續登場，包括南投花卉嘉年華、日月潭與清境的星空派對跨年晚會，都能透過台灣好行便捷抵達。無論是追流星、賞花海，或在高山迎接新年第一道煙火，台灣好行都提供民眾輕鬆抵達南投冬季亮點的交通選項。台灣好行及南投旅遊資訊可至「樂旅南投」粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/nantouwelcome/