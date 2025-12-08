　
地方焦點

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里　台南實施率拚破9成

▲陳以信提出4年新建100公里雨水下水道政見，盼提升台南防水韌性。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，8日拋出第31項市政政見，主打「防水工程」大升級。他宣布，若當選市長，將在4年內新增興建雨水下水道100公里，把目前僅約78.8％的實施率，提高到9成水準，意圖追上六都前段班，降低每逢豪雨必傳出積淹水的風險。

陳以信表示，近年回台南居住，最常看到的就是雨後路面積水。他坦言，市區甚至出現地下道淹水、汽機車一度無法通行的窘境。雖然豪大雨與氣候變遷直接相關，但排水系統本身的老化、淤積、以及部分路段管徑不足、幹線不完整，也可能是造成積淹水的主要原因。

他指出，台南雨水下水道建設總長度雖名列全台最長，每年清淤量也保持在百公里以上，但若以「建設幹線總長度／規劃幹線總長度」計算的實施率，台南卻在六都中落居倒數第二，僅高於高雄，低於全國平均約80.9%。「就算再努力清淤，如果骨架沒補上，遇到強降雨還是會淹。」陳以信說。

依數據顯示：台北市實施率約97.8%為六都最高；新北市約92.9%；桃園市約85.1%；台中市約84.9%；台南市約78.8%，僅略高於高雄。陳以信進一步指出，目前台南雨水下水道規劃總長度約938公里，但已完成建設僅約737公里。尤其自109年以來，5年僅增加1%，進度明顯停滯。他也引用審計部112年報告指出，鹽水、關廟、北門、永康、六甲、安南等區的實施率未達6成，區域差距明顯，骨架問題更凸顯。

他強調，未來將採「高風險地區優先、瓶頸段優先、人口密集區優先」三大原則，系統性補齊不足、打通斷點、擴充排水容量。4年新建100公里不只是口號，而是可被檢驗的具體目標。他表示，希望讓台南面對豪雨不再靠祈禱，而是靠完善系統，把防災韌性真正建起來。

12/06 全台詐欺最新數據

陳以信防水雨水下水道台南

