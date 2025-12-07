男違停不滿竟持斧砍女警　法院裁定收押！襲警前科遭起底

▲台南地院裁定林男羈押，法官指出其行為對公共安全造成重大風險，並具反覆犯罪之虞。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市林姓男子因不滿違規停車遭取締，6日晚間持斧攻擊黃姓女警，所幸員警迅速反應將其壓制，台南地檢署指出，檢察官訊問後認定林男涉及重罪、反覆實施及逃亡之虞，已向法院聲請羈押，台南地院法官指出林男具有不確定殺人故意，且曾多次持刀械攻擊他人，有反覆犯罪之嫌，對公共安全造成重大風險而裁定羈押。

台南地院裁定羈押理由指出，林男雖否認殺人犯意，但法庭參酌斧頭照片、監視器畫面及攻擊員警重要部位的行為，認為檢察官提出的不確定殺人故意有據；再加上被告隨身攜帶危險物品，且曾數次持刀械攻擊執法人員或他人，顯示反覆犯罪之虞。法院衡量公共安全與被告人身自由後，認為有羈押必要，裁定羈押，並告知得抗告。

▲林男因不滿違停遭取締，持斧攻擊黃姓女警，警方迅速壓制逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，台南市警一分局德高派出所警員於6日晚間8時許接獲一一０報案，前往崇德路處理違規停車案件。警方依法開立告發單後，林男返回現場領取罰單，員警準備離去時，40多歲林男突然持斧攻擊執勤31歲黃姓女警，警員迅速反應將其壓制逮捕。受傷黃姓女警經送醫縫合治療，病況穩定，無生命危險。

市長黃偉哲對事件表示震驚與關切，強調警察依法執行公權力，對任何民眾的暴力行為絕不寬貸，市府將協助同仁提出告訴，保障員警安全與尊嚴。

據了解，林男9年前也因違規停車遭拖吊，情緒激動持刀追逐拖吊車並攻擊警員，造成吳姓男警多處受傷，最終被法院判刑4月。本次事件中，林男因再次遭取締違停而情緒失控，持斧攻擊黃姓女警，行為危險性高，成為檢察官聲押及法院裁定羈押的重要原因。