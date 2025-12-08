　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世界原民運動會登場　屏東來義交管懶人包一次看

▲世界原住民族傳統運動會，警方籲遵守管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲世界原住民族傳統運動會，警方籲遵守管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2025世界原住民族傳統運動會」將於12月10日至12日在屏東縣來義高中舉行。為迎接賽事與活動人潮，潮州警分局與主辦大會已規劃周全的交通疏導措施。警方特別提醒，除了賽事期間的常態管制外，12月11日上午配合路跑活動，將實施局部路段單向封閉，請用路人多加留意，並配合「車種分流」與「憑證停車」等指引，確保活動順利進行。

▲世界原住民族傳統運動會，警方籲遵守管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲世界原住民族傳統運動會，警方籲遵守管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲世界原住民族傳統運動會，警方籲遵守管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲世界原住民族傳統運動會，警方籲遵守管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州分局表示，本次交通管制措施分為「賽事期間常態管制」與「路跑活動臨時管制」兩大部分：

一、賽事管制：12月11日路跑活動 實施臨時單向封閉

配合12月11日（週四）上午9時至12時舉辦的路跑活動，警方將針對賽道周邊實施臨時交通管制。
* 管制範圍：包含屏110線（來義高中至來義村牌樓路段）、新隆路、古樓教會周邊及古樓堤防道路。
* 管制措施：上述路段將採臨時單向封閉管制，請用路人行經該區域時務必減速慢行，並依現場交管人員指揮通過。

二、賽事期間（12/10-12）常態性交通指引攻略
在12月10日至12日，每日上午8時至晚間20時的賽事核心期間，請民眾配合以下分流措施：

✅遊覽車：一律走沿山公路，乘客下車後遠端停放
為有效分流，大會建議遊覽車一律由南州交流道進出，沿185縣道行駛。選手於指定地點下車後，遊覽車將引導至「林後四林平地森林園區」停放，管制進入新隆路及來義高中周邊防汛道路。（僅開放部分遊覽車進入）

✅自小客車：優先停放「新置村中興社區停車場」及「太陽市集第二停車場」，遇滿位啟動備案
自行開車的民眾與選手，請優先將車輛停放於「太陽市集停車場」及周邊指定停車空間。若遇主要停車場空間不足，車輛請前往「丹林橋後沿山公路」或「丹林護岸路」路邊停放。

✅在地居民：新隆路設錐管制，住戶小車可正常進出
管制期間，新隆路將路面淨空並設置三角錐禁止大型車輛進入，但沿線居民的小客車、機車仍可正常進出住家。若居民有停車需求，大會亦規劃於「育英路往古樓國小方向」之路邊空間供居民停放。

✅校園接送與憑證停車：家長接送有專區，部分停車場須憑證
來義高中家長接送區設置於「太陽市集第二停車場」。另請注意，部分停車場採憑證管理，相關資訊請參考停車場配置圖，或依照工作人員引導停放。

潮州分局分局長林俊雄呼籲，賽事期間警方將投入警力與義交於各重要路口及停車場進行引導。請前往參與盛會的民眾務必遵守交通規則，配合現場人員指揮，共同讓這場國際賽事圓滿順利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／發布殺人通緝　27歲楊云豪長相曝光
快訊／小煜無預警宣布離婚！
快訊／記憶體開趴！大廠亮燈漲停　1檔處置首日攀高
泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援
慈妹男友曝光！　大方公開出遊照
快訊／台中20歲女　13樓墜中庭死亡
快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問傷者、全力配合調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新手重機騎士玉長路段拋錨　寧埔警即時協助脫困

富岡警攜手社區　落實交通與婦幼安全教育

走進玉井淺山：市集、展演、走讀大串連　「淺山市」年底兩日限定開場

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至　南瀛天文館籲不能錯過

世界原民運動會登場　屏東來義交管懶人包一次看

雙子座流星雨極大期將至！合歡山暗空公園最佳觀星點曝光　台灣好行清境線輕鬆抵達

台北醫大醫療科技展論壇爆滿　王正坤分享從負債到打造21家醫美據點

關山社區邀業者現爆米香　古早美味喚起熟悉滋味

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里　台南實施率拚破9成

布農族進倉祭登場　鸞山警深入部落宣導反詐、交通及獵槍安全

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

新手重機騎士玉長路段拋錨　寧埔警即時協助脫困

富岡警攜手社區　落實交通與婦幼安全教育

走進玉井淺山：市集、展演、走讀大串連　「淺山市」年底兩日限定開場

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至　南瀛天文館籲不能錯過

世界原民運動會登場　屏東來義交管懶人包一次看

雙子座流星雨極大期將至！合歡山暗空公園最佳觀星點曝光　台灣好行清境線輕鬆抵達

台北醫大醫療科技展論壇爆滿　王正坤分享從負債到打造21家醫美據點

關山社區邀業者現爆米香　古早美味喚起熟悉滋味

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里　台南實施率拚破9成

布農族進倉祭登場　鸞山警深入部落宣導反詐、交通及獵槍安全

韓國手遊暗改機率...玩家狂儲前面根本抽不到　遭罰1億韓元

雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

蘆洲不明管線冒白煙　台電：協助新北市高灘處會勘追查

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

快訊／百日追兇！左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

快訊／小煜宣布離婚！斷開9年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

地方熱門新聞

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

女警遭砍震驚社會！陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

連掃六大市場！陳亭妃回成長之地：最真實的台南民意都在這裡

更多熱門

相關新聞

新北耶誕馬拉松接力賽　跑者清晨點燈迎佳節

新北耶誕馬拉松接力賽　跑者清晨點燈迎佳節

一年一度「新北歡樂耶誕城」再掀節慶熱潮！今（7日）清晨5時30分於新北市政府市民廣場登場的「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」，在上千名跑者熱情歡呼中鳴槍起跑。今年賽事邁入第二屆，共吸引近600支隊伍報名，延續高人氣，以「3人1隊」的全新接力賽制亮相。

屏東榮總旁道路深夜疑飆仔出沒！警調監視器抓人

屏東榮總旁道路深夜疑飆仔出沒！警調監視器抓人

客運司機疑開車看影片　屏東分局：最重罰3.6萬

客運司機疑開車看影片　屏東分局：最重罰3.6萬

屏東駕駛撞進雞排店　2人燒燙傷、1機車毀損

屏東駕駛撞進雞排店　2人燒燙傷、1機車毀損

男飲料店前偷捐款箱　還沒走遠就被警逮獲

男飲料店前偷捐款箱　還沒走遠就被警逮獲

關鍵字：

原住民族屏東交通管制路跑運動會

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面