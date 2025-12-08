世界原民運動會登場　屏東來義交管懶人包一次看

▲世界原住民族傳統運動會，警方籲遵守管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2025世界原住民族傳統運動會」將於12月10日至12日在屏東縣來義高中舉行。為迎接賽事與活動人潮，潮州警分局與主辦大會已規劃周全的交通疏導措施。警方特別提醒，除了賽事期間的常態管制外，12月11日上午配合路跑活動，將實施局部路段單向封閉，請用路人多加留意，並配合「車種分流」與「憑證停車」等指引，確保活動順利進行。

潮州分局表示，本次交通管制措施分為「賽事期間常態管制」與「路跑活動臨時管制」兩大部分：

一、賽事管制：12月11日路跑活動 實施臨時單向封閉

配合12月11日（週四）上午9時至12時舉辦的路跑活動，警方將針對賽道周邊實施臨時交通管制。

* 管制範圍：包含屏110線（來義高中至來義村牌樓路段）、新隆路、古樓教會周邊及古樓堤防道路。

* 管制措施：上述路段將採臨時單向封閉管制，請用路人行經該區域時務必減速慢行，並依現場交管人員指揮通過。

二、賽事期間（12/10-12）常態性交通指引攻略

在12月10日至12日，每日上午8時至晚間20時的賽事核心期間，請民眾配合以下分流措施：

✅遊覽車：一律走沿山公路，乘客下車後遠端停放

為有效分流，大會建議遊覽車一律由南州交流道進出，沿185縣道行駛。選手於指定地點下車後，遊覽車將引導至「林後四林平地森林園區」停放，管制進入新隆路及來義高中周邊防汛道路。（僅開放部分遊覽車進入）

✅自小客車：優先停放「新置村中興社區停車場」及「太陽市集第二停車場」，遇滿位啟動備案

自行開車的民眾與選手，請優先將車輛停放於「太陽市集停車場」及周邊指定停車空間。若遇主要停車場空間不足，車輛請前往「丹林橋後沿山公路」或「丹林護岸路」路邊停放。

✅在地居民：新隆路設錐管制，住戶小車可正常進出

管制期間，新隆路將路面淨空並設置三角錐禁止大型車輛進入，但沿線居民的小客車、機車仍可正常進出住家。若居民有停車需求，大會亦規劃於「育英路往古樓國小方向」之路邊空間供居民停放。

✅校園接送與憑證停車：家長接送有專區，部分停車場須憑證

來義高中家長接送區設置於「太陽市集第二停車場」。另請注意，部分停車場採憑證管理，相關資訊請參考停車場配置圖，或依照工作人員引導停放。

潮州分局分局長林俊雄呼籲，賽事期間警方將投入警力與義交於各重要路口及停車場進行引導。請前往參與盛會的民眾務必遵守交通規則，配合現場人員指揮，共同讓這場國際賽事圓滿順利。