讓88歲母走得有尊嚴!！ 枋寮警動員募款　扶弱勢家庭一把

▲藍清輝將善款交給王婦家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東獅子鄉88歲玉姓婦人中風多年臥病在床，又反覆罹患多重疾病，全靠70歲兒子與66歲女兒辛苦照護。日前老婦不幸病逝，家屬在悲痛中更因喪葬費用無力負擔而雪上加霜，枋寮警方得知主動號召善心人士募集善款23,500元，希望能幫助家屬度過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，透過獅子鄉民代表柳宏忠、草埔村村長李秉勝轉介，得知獅子鄉88歲的玉姓老婦喪偶多年，6年前中風失能後，生活便無法自理、臥病在床。陸續罹患心肌梗塞、氣喘、敗血症及肺炎，病情反覆不斷。由70歲的兒子及6 6歲女兒負責照顧外，還必須負擔醫療與生活開銷，生活困苦，玉婦病情惡化不幸離世，子女不僅悲痛欲絕，更因從事臨時工無力負擔高額喪葬費用，經濟雪上加霜。

藍所長得知自掏腰包及協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、郭雅謙、夏苡明、黃慶春、鍾進文、藍一宸、藍一軒、藍怡芬、陳柏融、陳禹銓、陳清祥、林俊豪、許順彰、張龍欽及大庄巡守隊及民間善心團體陳柏宏、潘睿典、陳和妙、楊博閎、楊貴荃、阮文亮、柯建能、楊皓量、蔡宗諺、陳誼景、蔡有力等人，共同募集善款新臺幣23,500元，並於東海派出所內親將善款交付家屬，冀望幫他們家暫度難關。

分局長盧恒隆肯定藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，值得同仁學習。