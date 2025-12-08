假戶政+假檢警聯手行騙　內埔婦機警求助阻詐

▲林婦求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉一名60多歲林姓婦人接到自稱士林戶政人員的電話，聲稱她的證件遭冒用，隨後又要轉接給「士林地檢陳姓偵查佐」。林婦覺得可疑，立即向內埔警方求助。警方聽完對話後立刻判定是常見的假檢警詐騙，所幸她尚未匯款或寄送物品，並向她說明公務機關電話不會互相轉接，同時加強防詐觀念宣導。

內埔警分局內埔所警員謝宗榮，日前在所值班時，遇見一位婦人走進派出所報稱，她接到疑似詐騙電話，請警方幫忙查證。

員警查知，年逾6旬住在內埔鄉林姓婦人，接到一通自稱士林戶政職員的電話，說她的證件遭到冒用，接著又要轉接電話給士林地檢陳姓偵查佐。林婦覺得納悶，因為她的身分證件從未外借過他人，因此求助內埔警方幫忙。警方聽完對話過程後立即得知，這就是常見的假檢警詐騙，所幸她尚未匯款或寄出任何物品。員警告訴她，公務機關之間，電話無法直接轉接，警方也趁機向其進行防詐宣導，林女對於警察熱心幫忙，非常感謝。

分局長江世宏表示，詐騙集團會假冒政府機關人員，並謊稱證件被冒用等等狀況，接著又會說要將電話轉接給別的公務機關，這就是典型的假檢警詐騙態樣，民眾接到電話應保持冷靜，並秉持「一聽、二掛、三求證」，直接撥打165、110詢問，或直接到鄰近的派出所找警察查證。