冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至　南瀛天文館籲不能錯過

▲雙子座流星雨將在12月14日迎來極大期，是今年觀測條件最佳的流星雨之一，南瀛天文館將推出天文講座、星空導覽與高山直播，邀民眾一同欣賞歲末最亮流星。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年末的冬夜越來越冷，星空卻越來越熱鬧。南瀛天文館宣布，今年壓軸的「雙子座流星雨」將在12月14日下午迎來極大期，預估每小時天頂流量（ZHR）上看 150，且當晚月齡僅25，月光干擾極低，被天文界視為今年觀測條件最佳的流星雨之一。

為了讓全國星迷共同捕捉歲末最燦爛的天象，南瀛天文館特別規劃夜間講座、星空導覽與高山現場直播，全面免費，邀請大小朋友一起抬頭追星。

臺南市立博物館何秋蓮館長表示，雙子座流星雨與英仙座流星雨、象限儀座流星雨並列「年度三大流星雨」，以亮度高、數量多且穩定度極佳著稱，是許多人每年固定朝聖的經典天象。流星雨輻射點將在晚間 7 時左右自東北方升起，隨著高度增加，流星數量也會快速增加。其流星速度約每秒 35 公里，相較於其他高速流星雨顯得「溫柔」許多，加上亮度偏強，非常適合親子觀賞與天文新手入門。

館方指出，雙子座流星雨的母體相當特殊，不同於常見的彗星，而是由編號 (3200) 的「法厄同」小行星所產生。法厄同在太空運行時會在軌道上拋撒大量岩屑與塵埃，每當歲末地球穿越其軌道，這些細碎物質便會紛紛闖入大氣層、劇烈摩擦燃燒，化成一條條劃破夜空的流星。從地面觀察時，流星彷彿從雙子座頭部的一點向四方散射，該處就是流星雨的「輻射點」，名稱也因此而來。

南瀛天文館強調，流星雨是最容易上手的天文活動，不需任何儀器，只要找個光害低又視野開闊的地方，就能欣賞壯觀飛瀑般的「天際煙火」。今年活動結合天文講座、戶外導覽，以及大受好評的高山現場直播，由專業人員在光害最低的環境中即時記錄、解說，把最真實、最清晰的流星帶給線上觀眾。

館方提醒，12 月夜間氣溫偏低，無論參加館內活動，或自行前往郊區、山區觀測，都要備妥保暖衣物並注意安全。對許多喜愛星空的人來說，這是今年最後一場最閃耀的天象盛宴——準備好，勇敢抬頭追星吧！