▲桃園市日光非營利幼兒園新建工程模擬圖。（圖／新工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區小檜溪重劃區內新建案蓬勃，帶動幼童人口快速增加，為滿足當地教保量能需求，市府推動「桃園市日光非營利幼兒園新建工程」，目前工程正如火如荼進行中。教育部國教署委託雲林科大組成專業計畫團隊，辦理校舍工程訪視與輔導作業，確保該工程如期如質於115年度完成並開園，為幼兒打造安全、友善的教保環境。

新工處7日表示，「桃園市日光非營利幼兒園新建工程」位於桃園小檜溪重劃區內，基地面積2,104平方公尺，工程於113年8月開工，規模為興建1幢1棟、地上3層的非營利幼兒園校舍。園舍空間規劃完善，包含7間幼童活動室、2間遊戲室、教保準備室、多功能活動室、階梯教室、行政辦公室、廚房與盥洗空間，並設置11席汽車位與22席機車位，同步施作校園景觀與植栽工程，總經費約1億4,520萬元，其中教育部補助5,460萬元，工程預計於115年上半年竣工。

▲國教署委託雲林科大，督導桃園日光幼兒園施工品質。（圖／新工處提供）

園舍建築外觀以活潑明亮的黃色搭配咖啡色為主調，營造溫馨、安全且充滿童趣的學習氛圍。校園入口退縮設置緩衝區並採人車分道設計，提升入校動線安全；空間配置依年齡層分層使用，1樓規劃2歲幼兒區、2樓為3至5歲幼童活動空間；3樓多功能活動室可延伸至戶外露臺，提供教學、社團與慶典活動多元運用。

各活動室均設有兒童專用廁所、緊急求救系統、監控設備及完整的防火避難設施；1樓配置行政辦公室與廚房，有助校務運作與校園安全管理。戶外空間則以綠意植栽與自然生態為特色，打造適合探索、遊憩的友善環境。

未來日光非營利幼兒園完工啟用後，將可有效紓解桃園區學齡前教保與托育需求，並促進學校、家庭及社區間的合作與連結，期成為在地優質教保據點，讓桃園孩子擁有更安全、友善且高品質的成長環境。