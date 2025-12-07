　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工品質

▲國教署委託雲林科大，督導桃園日光幼兒園施工品質

▲桃園市日光非營利幼兒園新建工程模擬圖。（圖／新工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區小檜溪重劃區內新建案蓬勃，帶動幼童人口快速增加，為滿足當地教保量能需求，市府推動「桃園市日光非營利幼兒園新建工程」，目前工程正如火如荼進行中。教育部國教署委託雲林科大組成專業計畫團隊，辦理校舍工程訪視與輔導作業，確保該工程如期如質於115年度完成並開園，為幼兒打造安全、友善的教保環境。

新工處7日表示，「桃園市日光非營利幼兒園新建工程」位於桃園小檜溪重劃區內，基地面積2,104平方公尺，工程於113年8月開工，規模為興建1幢1棟、地上3層的非營利幼兒園校舍。園舍空間規劃完善，包含7間幼童活動室、2間遊戲室、教保準備室、多功能活動室、階梯教室、行政辦公室、廚房與盥洗空間，並設置11席汽車位與22席機車位，同步施作校園景觀與植栽工程，總經費約1億4,520萬元，其中教育部補助5,460萬元，工程預計於115年上半年竣工。

▲國教署委託雲林科大，督導桃園日光幼兒園施工品質

▲國教署委託雲林科大，督導桃園日光幼兒園施工品質。（圖／新工處提供）

園舍建築外觀以活潑明亮的黃色搭配咖啡色為主調，營造溫馨、安全且充滿童趣的學習氛圍。校園入口退縮設置緩衝區並採人車分道設計，提升入校動線安全；空間配置依年齡層分層使用，1樓規劃2歲幼兒區、2樓為3至5歲幼童活動空間；3樓多功能活動室可延伸至戶外露臺，提供教學、社團與慶典活動多元運用。

各活動室均設有兒童專用廁所、緊急求救系統、監控設備及完整的防火避難設施；1樓配置行政辦公室與廚房，有助校務運作與校園安全管理。戶外空間則以綠意植栽與自然生態為特色，打造適合探索、遊憩的友善環境。

未來日光非營利幼兒園完工啟用後，將可有效紓解桃園區學齡前教保與托育需求，並促進學校、家庭及社區間的合作與連結，期成為在地優質教保據點，讓桃園孩子擁有更安全、友善且高品質的成長環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
祖孫車禍雙亡！他赴特考遇死劫　鎮公所同事悲痛
入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」最冷時刻曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工品質

大園區公所「大手攜小手」愛心送暖　手作烘焙餅乾分享新希望

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌　桃園青年局微創計畫助一臂

豬農拒收廚餘引發清運困擾　桃園環保局啟動緊急協助機制

快訊／台中57歲義交中華路執勤突倒地！OHCA命危送醫搶救

新北耶誕馬拉松接力賽開跑　千名跑者清晨點燈迎佳節

五股閒置地變身城市綠廊　新北打造綠意生活新風貌

基智憶起奧運會點亮長者活力　謝國樑：打造在地健康老化城市

基隆市府深化移工法令認知　休閒結合宣導成效亮眼

男違停不滿竟持斧砍女警　法院裁定收押！襲警前科遭起底

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

「縱貫線教父」林水樹辦雙喜臨門宴207桌　盛大煙火像跨年秀

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工品質

大園區公所「大手攜小手」愛心送暖　手作烘焙餅乾分享新希望

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌　桃園青年局微創計畫助一臂

豬農拒收廚餘引發清運困擾　桃園環保局啟動緊急協助機制

快訊／台中57歲義交中華路執勤突倒地！OHCA命危送醫搶救

新北耶誕馬拉松接力賽開跑　千名跑者清晨點燈迎佳節

五股閒置地變身城市綠廊　新北打造綠意生活新風貌

基智憶起奧運會點亮長者活力　謝國樑：打造在地健康老化城市

基隆市府深化移工法令認知　休閒結合宣導成效亮眼

男違停不滿竟持斧砍女警　法院裁定收押！襲警前科遭起底

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生母親肝臟」　醫：死亡率90倍

海外大叔超愛被「女生踩」　街頭喘氣喊幸福...網驚：太M了

快訊／新北深夜車禍　「轎車擦撞2機車」3人送醫　

試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發　醫：38歲前要把握黃金期

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　影片卻讓網友鼻酸了：台灣怎變成這樣

Google公布國人「2025機票熱搜榜」　泰國奪冠、4島嶼入榜

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

參考美軍標準建置「前進外科小組」　國軍打造七處救護新防線

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

「看表演前記得開嗓！」 蕭敬騰挑選幸運觀眾「飆高音」

地方熱門新聞

快訊／台中57歲義交執勤突倒地OHCA命危

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

女警遭砍震驚社會！陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

連掃六大市場！陳亭妃回成長之地：最真實的台南民意都在這裡

百萬獎學金助台南青年衝國際！陳以信推青年局

新北耶誕馬拉松接力賽　跑者清晨點燈迎佳節

丹娜絲颱風重創菱角田！台南水雉冬季只剩2934隻比去年少95隻

更多熱門

相關新聞

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

為鼓勵桃園市技職青年創出自己的職涯道路，桃園市政府青年事務局打造「114年桃園市微型創業獎勵計畫」，鎖定藝術工藝、技術工藝、餐飲以及美容美髮四大產業，提供每案6萬元至12萬元開業獎勵金。自8月下旬迄今已輔導包含小吃攤車、玻璃工藝、珠寶飾品、實木裝修以及藝術植栽等類型，協助青年追逐創業夢想。

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

桃園農產月曆、春聯免費發送　赫見網路販售

桃園農產月曆、春聯免費發送　赫見網路販售

桃園性平好聲音K歌比賽　高齡長者展現自我

桃園性平好聲音K歌比賽　高齡長者展現自我

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓回應疑慮

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓回應疑慮

關鍵字：

桃園日光幼兒園完工

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

人夫包皮封死30年！「黃石噁垢」繞整圈　醫：發臭了

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

表面佛系、私下算得很精三大星座

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面