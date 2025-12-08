獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫喊「孩子不能沒媽」...法官聽到了

▲越南媽帶子返鄉遭通緝，罹癌前夫法庭上幫忙求情。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名越南阮姓女子擅自將1歲多的兒子帶回家鄉而遭通緝，歷經1年7個月返台後即被起訴。一般為了孩子的案件多半劍拔弩張，但這場開庭卻意外平靜，沒有爭吵。阮女當庭坦承犯行；罹患胰臟癌的前夫則哽咽請求法官，希望她免於被驅逐、能留在台照顧孩子。士院依略誘罪判刑8月，緩刑3年。

法院開庭時，阮女透過翻譯回答問題，全程低著頭，語氣輕得幾乎聽不見，只反覆表示「不知道把小孩帶回越南是犯罪」。她說當時只是想先回娘家冷靜、喘口氣，沒想到事情越演越烈。

法官提醒她，若主張不懂法律，仍須說明為何無法查詢，「可以問朋友、問相關單位。」語氣平穩卻直接。

然而，坐在原告席的前夫突然緩緩開口說，自己罹患胰臟癌第二期，近期回診被告知「病情有惡化」。他的第一句話不是責備，而是：「我希望讓她緩刑，不要被驅逐出境，孩子需要媽媽。」

他進一步說，家中原本協助帶孩子的母親也罹患胰臟癌第四期，目前勉強還能照顧，但未來難料。「如果有一天我跟我媽媽都倒下，小孩會沒有人顧。」語氣不急不促，卻能聽出壓著情緒的穩定。他補充，孩子快3歲了，很健康、會跑會跳，也聽得懂媽媽講越南話。

阮女聽著，沒有抬頭，也沒有反駁，只是靜靜讓翻譯逐句念完。整場庭訊安靜、節制，與多數監護爭議的火藥味截然不同。全案則改以簡式審判程序進行。

近日判決出爐，法官認，阮女未經丈夫同意擅自帶走未滿2歲的孩子，造成父親長期無法行使監督權，「所為實有不該」，構成略誘罪；但同時考量她都坦承犯行、態度明顯懊悔，返台後也已將孩子送回，孩子身心狀況正常，法官在理由中逐一列明這些情況。

量刑時，法官同樣把前夫在庭上的意見完整記錄。原告於法庭上說自己罹患胰臟癌第二期，希望阮女能留在台灣以後共同照顧孩子，並願意原諒她。法官說，雙方對孩子的照顧方式已有共識，阮女又無前科、教育程度低、經濟弱勢，屬一次失慮，也確實已知警惕，因此判處8月徒刑，給予3年緩刑。

至於是否驅逐出境，法官也做了更細膩的審酌，認為外國人受有期徒刑通常會被評估是否驅逐，但本案雙方已在家事法庭調解，由父親為主要照顧者、母親在事前告知後可探視；再加上原告親自請求法官，希望她未來能以依親方式合法居留台灣以便照顧孩子，法官在理由中寫得相當明確，基於人道與孩子最佳利益，這名母親留在台灣的可能性高，因此不宣告驅逐。