地方 地方焦點

大園區公所「大手攜小手」愛心送暖　手作烘焙餅乾分享新希望

▲大園區公所「大手攜小手」愛心送暖

▲大園區公所「大手攜小手」愛心送暖。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區公所6日與私立睦祥家園，攜手辦理「大手攜小手愛心送暖感恩活動」。活動中大孩子手作烘焙餅乾，大園區長余誌松與孩子分享新年新希望，祝福所有的孩子都能平安喜樂長大，臉上充滿開心笑容。余區長表示，該活動是區公所配合市府各項福利政策，從被動給予提升為照顧者實際需求。

孩子與現場的來賓也將新年願望卡片掛在聖誕樹上，小筑（化名）孩子寫出：我希望我的家人與朋友身體健康，我的媽媽可以越來越好。小棋（化名）寫出，雖然一年只能參加1次「大手牽小手」活動，但我很期待這一天的到來。

▲大園區公所「大手攜小手」愛心送暖

▲大園區公所「大手攜小手」愛心送暖。（圖／大園區公所提供）

余區長表示，活動也規劃了願望清單，讓孩子在活動前列出自己想要的禮物，有些孩子要收納袋、草莓熊浴巾、頭皮淨化液、抗痘洗面乳、第五人格小卡、卡比巴拉布偶等，我們使命必達。當孩子拿到專屬禮物時，笑得合不攏嘴。又，活動以「捐贈者視角」轉為「受贈者需要」，事先與院方溝通實際需求項目，在雙方多次討論與盤點後，達到將有限資源用在真正需要地方。

此次活動余區長特別準備麥當勞套餐供孩子享用外，另加碼贈送每一位小孩子「小北百貨」800元提貨券，將提貨券用紅包袋裝好，為每一個孩子親自寫下祝福，余區長也提到孩子可攜提貨券，前往添購日常所需日用品。區公所也媒合橫峰社區發展協會之烘焙坊，製作聖誕節餅乾，在手作餅乾世界裡每位孩子臉上幸福洋溢。

祖孫車禍雙亡！他赴特考遇死劫　鎮公所同事悲痛
入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」最冷時刻曝

