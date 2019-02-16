只有3°C！72歲奶奶「每晚巡街」　低溫中送免費熱湯給街友

▲奶奶幾乎每晚都出門關心街友。（圖／翻攝自臉書／Charlie Franks）



國際中心／綜合報導

英國一名72歲的奶奶日前不畏寒冷，在只有3°C的氣溫下外出，將熱湯免費送給街友喝，還不忘聊天關心對方。她些微駝背的身影被網友法蘭克（Charlie Franks）捕捉後PO上臉書，引起廣大迴響，原來她的名字是戴安娜（Diana），在附近的教堂擔任志工。

法蘭克13日上傳影片，他寫道，看見這名婦人分送湯品給街友，讓他重拾起對於人類的信心，「這位女士絕對是傳奇，值得在社群媒體上獲得所有的分享…讓她出名吧！」

事實上，法蘭克曾跟戴安娜交談過。對方提及，她幾乎每天晚上都會外出，準備食物給無家可歸的人們，得知自己的影片在臉書爆紅後，她謙虛回應，謝謝大家可愛的留言，這都是為了教會而做的。

'She makes a load of soup and goes out to hand it to the homeless! My faith in humanity is restored, let's make her famous!' 由 Daily Mail 發佈於 2019年2月15日 星期五

影片中，戴安娜穿著藍色的外套，她從旁邊的手推車端出熱湯，並關心人行道上的2名街友，她還與對方閒聊了一陣子。她的女兒凱蒂（Katie Elizabeth）事後證明，畫面中的女人就是她72歲的母親。

據了解，戴安娜晚上很常出門，她會帶著熱巧克力和三明治給街友，是當地人眼中的熟面孔，聽聞有媒體想要訪問，她則相當低調。