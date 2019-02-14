西國女大生小黃遊台灣！包包居然不見了...警細心幫找暖哭她

▲女大生遺失物品，所幸最後在員警幫助下找回。（圖／記者陳玉翻攝）



地方中心／台中報導

台中一名外籍女大生日前到彰化鹿港旅遊，不小心將放有重要證件的包包遺落計程車上，心急如焚的她跑了2地的派出所調閱監視器，最後在東區分駐所員警的協助下，發現包包已被運將送到300公尺外的派出所了；當拿回失而復得的包包，女大生終於嶄露笑顏。

警方表示，西班牙籍女大生ESTHER10日晚間走進派出所向員警張欽裕求助，原來8日她與友人從轉運站搭乘計程車前往彰化鹿港旅遊時，不小心把東西遺落在車上，到另間派出所詢問，無奈監視器畫面不清楚無法知悉車號，只好回到當初乘車的轄區派出所求助。

員警張欽裕得知來龍去脈後，隨即陪女大生返回乘車處，確認上車地點為台中火車站的計程車排班處，再協助至機房調閱監視器；因同車型的車輛眾多，張員細心監看畫面交叉比對，所幸半小時後順利確認計程車號並成功聯繫上張姓司機。

張姓運將接獲員警來電時表示，對這群外籍嬌客很有印象，但等了一天都無人前來認領，已經將包包直接送到火車站周邊的派出所了。確定包包下落後，外籍女大生總算鬆了一口氣，在員警帶領下，前往派出所拿回遺失的包包；當拿到內容物一樣不缺的包包時，她興奮之情溢於言表，開心地與員警拍照留念。

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