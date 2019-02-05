嘉義縣府大陣仗！　翁章梁率一級主管高鐵站拜年

▲翁章梁親率縣府一級主管高鐵站與返鄉民眾拜早年。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁4日上午帶領縣府團隊一級主管在高鐵嘉義站迎接返鄉的民眾，發送豬年「豬事福氣啦!」紅包，祝福鄉親「豬年好運連連，旺旺一整年」，親民舉動頗受返鄉民眾歡迎。

高鐵嘉義站返鄉人潮一波接著一波，翁章梁和縣府一級主管在高鐵嘉義站向長年在外遊子及奮鬥民眾道賀新年快樂，更邀請書法家現場揮墨寫吉祥話，分送嘉義鄉親，民眾大排長龍滔滔不絕，現場喜氣洋洋。

今年春節連續假期9天，除了除夕外，翁章梁從初一到初三將分別在山、海和平原區各大寺廟發紅包，縣府初一至初三在北回歸線太陽館將舉辦一連串新春活動，讓鄉親在快樂與溫暖的氣氛中迎接新年。

嘉義縣文化觀光局為搭配豬年及9天連假，也以「玩豬格格」為名設計9條9宮格景點，讓遊客跟著9宮格一格一格玩，除了經典景點阿里山、奮起湖外，也加入茶園風光、沿海景色及適合親子全家出遊的景點。

翁章梁表示，春節假期不少遊客趁著連假好天氣來嘉走春，希望到嘉義散心的遊客都能夠認識美麗的嘉義，歡迎大家到嘉義過好年。

翁章梁大年初一（5日）至初三（7日）發紅包時間地點如下：

初一08:30義竹修緣禪寺、09:10布袋新塭嘉應廟、09:50布袋嘉應廟、10:10布袋過溝建德宮、11:00東石先天宮、11:30東石港口宮、14:00溪口天臺殿、14:50溪口北極殿、15:50朴子配天宮、16:40朴子牛挑灣龍安宮。

初二07:50朴子石碼宮、08:30新港溪北六興宮、09:10民雄大士爺廟、10:00大林安霞宮、11:00新港奉天宮、14:00梅山太平三元宮、14:40梅山玉虛宮、15:30竹崎真武廟、16:10竹崎灣橋北極殿、16:50中埔聖天宮。

初三08:30六腳娘媽堂、09:10太保惠明社醒善堂、09:40太保水牛厝玉皇宮、10：20太保後潭平安宮、10：50 水上苦竹寺、11：30水上璿宿上天宮、14：00鹿草圓山宮、14：40鹿草城隍廟、15:50番路紫雲寺