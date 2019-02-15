華航機師罷工結束首日！何煖軒赴桃機慰問員工　明航班可正常

▲華航董事長何煖軒（左），資料照。（圖／記者季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

華航機師罷工終於落幕，華航董事長何煖軒今（15）日上午到桃機慰勉罷工期間辛勞的地勤員工，他受訪表示，歡迎所有同仁歸隊，都是一家人，回到公司再一起打拚。並強調，對旅客該有的賠償一定是全額賠償，不打折扣，也對旅客表達歉意。

針對華航機師罷工事件順利落幕，何煖軒受訪表示，要感謝行政院、交通部、勞動部、桃園市政府與所有的旅客、華航所有員工的支持與努力，讓事件可以平安落幕。他也重申，如同昨日所說，歡迎所有的同仁能歸隊，「我們都是一家人，回到公司再一起來打拚」。

▲華航機師罷工結束，交通部外機師工會成員激動擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

至於旅客賠償，何煖軒強調，一定是全額賠償，不打折扣，最重要的是向他們道歉，本著經營公司理念，對旅客的不便一定抱持抱歉態度，也希望罷工事件不要再發生。

外界關心華航所有航班何時完全恢復，何煖軒說，昨（14）日晚上9點為止已經有140名機師回來，今（15）日航班是14日排的，取消的班機都是已經通知旅客的，預期明（16）日可以恢復正常更飛行。

▲華航機師罷工，地勤處理旅客票務，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

何煖軒表示，公司要永續經營會有很多顧慮，假設公司財務經營出狀況會影響長久經營，所以華航，包含我本身的態度並不是強硬，是堅持，為的是讓公司經營下去。

媒體提問是否擔心會激起其他華航內部的罷工效應，何煖軒表示，公司會努力，面對職業工會所提出的訴求想辦法進行溝通，像這次機師工會也能夠體諒公司的經營狀況，所以爭執並沒有那麼分歧，而且很快就處理掉了。