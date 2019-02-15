宿舍脫水機「6點半」大暴走！插頭鎖死鎮壓　老司機笑歪...內行揭真相

網搜小組／綜合報導

一名網友日前在租屋處的公共洗衣間，目睹可怕的一幕，當時脫水機瘋狂左右震動，甚至不斷向前移，而下方管線的形狀更讓人想入非非。許多人看完驚呼根本鬼片情節，同時也有不少內行人解答這個怪異現象。

Issac Chang向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己在外面租房，當天鄰居的衣服正脫水，而住樓下的他剛好捕捉到這個畫面，只見脫水機左右來回轉動，要不是後方有電線、插座「制住它」，機器可能就會像脫韁野馬一樣，移動到不知哪去。

▲脫水機「起駕」超可怕。（圖／Issac Chang授權引用）

他在「爆廢公社」分享影片，打趣說「這台掃地機器人怪怪的...很可怖（可怕又恐怖）。」不少老司機看到狀似「6點半」的管子，忍不住笑回「明明就大象」、「這個...某情節會有家庭主婦坐上去壓制」、「哈囉，你想震到哪位姊姊房間」、「起駕了，還不快恭迎」、「這台是公的」。

另外，不少熱心網友指出，會發生這種狀況，是因為脫水機內的衣服沒放平，「兩邊重量落差太多就會這樣」、「衣服太多、重量擺放不均、或是沒平放，這樣都很容易壞」、「是不是裡面衣服沒放平均啊？」、「沒放好這樣容易壞掉」、「下次放衣物時，稍微對稱一下重量就不會了，一直這樣對軸心也不好」。

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