長腿妹室內攀岩手滑墜地…2秒後「啪」一聲手肘外翻90度

▲長腿正妹正攀向最高點。（圖／翻攝自twitter）

生活中心／綜合報導

室內攀岩即使有鋪地墊也不見得百分百安全。來自葡萄牙的一名正妹Ruby，日前在推特上分享一段只有11秒的影片，畫面中一名長腿正妹正在進行室內攀岩，不料在高處手滑摔落，轉圈起身時發現自己的右手肘直接「向外翻90度」，模樣讓她嚇得張大嘴巴。

▲長腿妹在接近最高處時不慎手滑墜落。（圖／翻攝自twitter）

長腿妹在攀爬至3到4公尺左右的高度時，手沒抓緊整個人突然失去重心，由於墜落撞擊瞬間是用雙手著地，而且身體傾向一邊，所以直接導致右手肘承受衝力太大，骨折外翻。不僅長腿妹看見自己右手變了個樣，十分驚恐，友人也趕緊停止拍攝上前幫忙。

▲長腿正妹被自己右手肘骨折向外彎的模樣嚇壞了。（圖／翻攝自twitter）

這段影片目前已經在推特（Twitter）上吸引了超過490萬人次觀看，許多網友都認為影片雖然慘不忍睹，但有一定程度的教育作用，讓原本以為室內攀岩很安全的大家，知道危險的一面；也有人指出，其實是長腿妹自己害了自己，因為沒繫綁繩。