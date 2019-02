長腿妹室內攀岩手滑墜地…2秒後「啪」一聲手肘外翻90度

▲長腿正妹正攀向最高點。(圖/翻攝自twitter)

生活中心/綜合報導

室內攀岩即使有鋪地墊也不見得百分百安全。來自葡萄牙的一名正妹Ruby,日前在推特上分享一段只有11秒的影片,畫面中一名長腿正妹正在進行室內攀岩,不料在高處手滑摔落,轉圈起身時發現自己的右手肘直接「向外翻90度」,模樣讓她嚇得張大嘴巴。

▲長腿妹在接近最高處時不慎手滑墜落。(圖/翻攝自twitter)

長腿妹在攀爬至3到4公尺左右的高度時,手沒抓緊整個人突然失去重心,由於墜落撞擊瞬間是用雙手著地,而且身體傾向一邊,所以直接導致右手肘承受衝力太大,骨折外翻。不僅長腿妹看見自己右手變了個樣,十分驚恐,友人也趕緊停止拍攝上前幫忙。

▲長腿正妹被自己右手肘骨折向外彎的模樣嚇壞了。(圖/翻攝自twitter)

這段影片目前已經在推特(Twitter)上吸引了超過490萬人次觀看,許多網友都認為影片雖然慘不忍睹,但有一定程度的教育作用,讓原本以為室內攀岩很安全的大家,知道危險的一面;也有人指出,其實是長腿妹自己害了自己,因為沒繫綁繩。

pharah when she gets hacked by sombra on horizon point A when shes trying to flank and ult near the rock climbing wall



pic.twitter.com/4MIM9WMlUW