玩命騎車飆國道「逆向60公里」！他自撞護欄骨折口吐白沫

記者柯沛辰、李忠憲／台中報導

43歲黃姓男子13日傍晚5點多騎白牌機車上國道3號，從竹山交流道一路逆向北上，在內側車道高速狂飆。國道警方獲報後，立刻佈置多道攔截點，但黃男視若無睹全數衝破，足足騎了60公里遠才在台中龍井路段攔截點前自撞護欄停下。事後警方第一時間率先將人送醫，稍晚將釐清黃男逆向上國道的動機。

國道警方表示，國道七隊13日傍晚接獲民眾報案，指一名騎士逆向出現在南向240公里處，立刻派巡邏車在221公里處攔查，但黃男全速衝過不停。9分鐘後，警方全線封閉擺放交通錐進行第二次攔查，沒想到黃男直接撞飛交通錐持續逆向，直到看見警方在180公里處架起第三次攔停，才不慎自撞內側護欄停下，當場口吐白沫。

▲民眾驚險拍下黃男在國道上逆向狂飆。（圖／爆料公社）

警方見狀，立刻上前檢傷，所幸黃男意識清楚，還會喊痛，自稱是癲癇發作，但不願透露為何騎上國道一路逆向。事後，黃男被送往沙鹿光田醫院，生命徵象穩定，僅左手開放性骨折，需手術治療並住院觀察。

國道警方指出，當時名間、快官等分隊陸續出動6、7輛警車支援攔截，但黃姓騎士一路騎內側，時速又高達100公里，才數度衝破警方攔截點，好在國道3號平時車輛較少，黃男才幸運沒被車輛撞到，僅擦撞多部自小客後照鏡，目前經確認警方沒受傷或車損，後續將通知家屬到案釐清。

期間有民眾目睹驚險過程，事後在臉書社團「爆料公社」貼出照片：「剛剛在二高內車道拍到玩命關頭！騎白牌二輪逆向行二高！紅斑馬封路未能攔下！二輪警機車在後面追捕！聽到碰的一聲！男主角仍繼續狂飆....似乎是追捕的警機車撞車了....好危險！小朋友不要學喔！」掀起熱議。

▲警方試圖攔下黃男，但黃男一路狂飆衝過。（圖／記者李忠憲攝）