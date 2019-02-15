PM2.5濃度太高「學校停課1天」　南韓《治霾特別法》今上路

▲ 首爾受到霧霾引響，空氣汙染嚴重。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓霧霾汙染嚴重，環境部今（15）日起正式實施《減少及管控可吸入顆粒物排放相關特別法》（治霾特別法），明定霧霾指數過高時，幼稚園等教育機構可停止上班上課一天或提早下課，也禁止特定車種上路。

《韓聯社》報導，部分地區地方政府此前就已經實行「高濃度可吸入顆粒物緊急減少排放措施」，而今起實施的特別法則為這些緊急措施提供法律根據，於2018年8月頒布，主要內容包括建立跨部門的應對體系、為實施緊急措施制定相應法律依據和執行強制措施，也制定保護國民健康的對策。

根據治霾特別法，當日細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度超過每1立方公尺5微克，次日平均濃度也超過該標準，其他條件也符合時，各地方政府首長可下令實施緊急減少排放措施，違者將被處以最高200萬韓元（約新台幣5.5萬元）。

緊急措施發布後，地方教育廳可敦促托兒所、幼稚園、小學及國高中停課一天或減少上課時數。事實上，此前便有教育廳或校長因霾害宣布停課的例子，但沒有法源依據。

此前，當霾害指數達到橘色的「糟糕」標準，只要確實接到學生家長告知，校方就會將學童登記為病假，而非無故缺席。而特別法上路後，即便學校因霾害停課一天，學生也視為有出席。