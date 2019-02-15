韓女怒撈「3月大小狗」丟牆上！疑寵物店賣「生病動物」　她暴走害死一條生命

▲李女從寵物籠中抓出小狗丟向牆壁。（圖／翻攝自YouTube／복구왕TV）

國際中心／綜合報導

南韓一名李姓女子日前在寵物店裡，買了一隻僅3個月大的小狗，但回家後卻發現小狗會吃自己大便的情況，認為受到店家惡意「欺騙」買到生病的動物，一氣之下回到寵物店裡要退錢討公道；不過她竟在求償未果後將小狗從寵物籠裡撈出，丟向牆上，造成小動物因為腦出血在第二天死亡，而李女現在也面臨2年的有期徒刑以及2千萬韓元（約60萬台幣）的罰款。

根據外媒報導，這起事件發生在南韓東北部江原道的江陵市，李女日前在寵物店裡買了一隻僅3個月大的馬爾濟斯狗，但帶回家之後卻發現這隻狗狗吃了一些自己的糞便，儘管這是一般幼犬常見的行為，但李女堅信自己被寵物店騙了，買了一隻生病的動物回家，因此感到非常氣憤。

李女與老公一同回到寵物店裡，並試圖將狗狗退還拿錢，但卻遭到店主的拒絕，她一氣之下竟將原本待在籠子裡的小狗抓出，大力地往前丟到牆上，造成這隻年幼的瑪爾濟受重傷，第二天因為腦出血不幸身亡，而這段過程也被店內的監視錄影機錄下，場面看起來十分殘忍恐怖。

報導中指出，李女告訴媒體，當時的她處於盛怒之中才會將狗狗丟出去，但她不知道狗狗真的會死，事發第二天之後得知動物死亡的消息，她發了一條很長的訊息向店主跟狗狗道歉，為自己的行為感到相當遺憾，無法原諒自己；她還稱，經過這次的事件，她反思了一生中的行為，並決定要到流浪狗收容所當一名志工。

由於李女的作法已經觸犯法律，南韓警方證實已經對她提出指控，根據南韓法律，任何殺死或折磨動物的人，都將有可能面臨長達2年以上，以及將近60萬元台幣的罰款。

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