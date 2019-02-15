訂房網站出包！飯店空無一人「油漆、木梯擺滿地」...他傻眼：賣工地房間？

▲在訂房網站預訂房間，到現場才發現根本是未完工的飯店。（圖／翻攝自爆料公社）

記者徐溱謐／綜合報導

訂房網站是不少人旅遊的好幫手，卻偶爾會被旅客抱怨。一名網友日前到中國大陸廣州旅遊，在知名訂房網站上訂了一間房間，結果抵達飯店才發現根本還沒完工，裡面半個人都沒有，根本就是一棟仍在裝修的「工地」，半夜還要打國際電話聯絡客服，再自己找地方休息一晚，讓他非常傻眼。

該名網友在臉書「爆料公社」社團中貼文，他在過年期間到廣州遊玩，事先在知名訂房網站Hotels.com預訂了一間房間，結果半夜12點到達飯店時，竟發現根本是一棟正在裝修的飯店，整棟樓連一個人都沒有，「沒人員沒牆壁什麼都沒，上樓地板還放著工具和油漆！就是個工地。」

▲飯店空無一人，還放著裝修的工具和油漆桶。（圖／翻攝自爆料公社）

他聯絡訂房網站的客服，花了30多分鐘打國際電話，對方幫他全額退款後，請他自行尋找其他可入住的飯店，半夜裡也沒有大眾運輸工具，只能搭著計程車尋找其他落角處，隔天早上再次與客服聯絡，對方承認疏失後，也答應額外賠償400元的折價優惠券。

「到底是什麼樣的情形還可以讓客人訂到還沒開始營運的飯店，而且還收了款呢？」訂房網站對旅客來說雖然非常方便，但畢竟不是直接和飯店聯繫，不時會有溝通協調不明確的問題，原PO表示，分享這個經驗並不是要抨擊任何訂房網站，只是希望大家外出遊玩時可以更加注意安全。

網友們看到他的經驗分享都覺得太誇張了，紛紛留言表示，「這些國外平台訂房訂機票基本上都是沒保障的」、「驚呆了」、「這個很扯」、「太扯了，臨時要去住哪」、「工地風的飯店也是第一次看到了」、「有可能是飯店先開放房間來打廣告」、「這樣的飯店怎能開放入住還拿出來賣呢？太扯了」。

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