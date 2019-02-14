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檢舉達人1993字血淚自白！「個資只給警察」遭外洩　住家曝光慘被站崗

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▲▼檢舉達人的自白信。（圖／翻攝爆料公社）

▲檢舉達人的自白信。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

「檢舉達人」評價兩極，他們平常行為就是路見違規的事情馬上檢舉，他們的行為到底好不好？大家看法不一。一位檢舉達人在臉書私密社團《爆料公社》發文「檢舉達人的自白信」，1993字中透露成為檢舉達人的起心動念，也控訴個資遭警方外洩，讓他遭不明人士騷擾、威脅家人安全。

▲▼檢舉達人的自白信。（圖／翻攝爆料公社）

▲檢舉達人被電話騷擾。

檢舉達人文中表示，當初因為弟弟在高雄市前鎮區瑞隆路被違規回轉的車輛撞擊，倒地骨折休養3個月，事後雖然法院判肇事駕駛需賠償14萬，但由於對方身無分文、保險不賠，認為這14萬要拿到根本遙遙無期，這也成為他當檢舉達人的動機。

「沒事情時罵檢舉達人，有事情時跪求行車紀錄器..」他表示，現今台灣社會風氣「檢舉達人就像過街老鼠，只能苟且偷生。」他從2018年起開始整治瑞隆路美食街的違規行為，他透露從2018年4月-2019年2月至少報案上千次、員警開出去的罰單近千張。

▲▼檢舉達人的自白信。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼檢舉達人被洩漏個資。

▲▼檢舉達人的自白信。（圖／翻攝爆料公社）

但是他也透露「接過恐嚇電話、不明人士樓下叫囂」，他也因為個資外流被到處張貼「刊載他個資、照片的海報」。檢舉達人：「我的個資只有留給警察」。

「每每有發生一些事情 我爸媽其實都很擔心」檢舉達人自認不孝，但因為不喜歡父母替他作主，所以仍堅持走檢舉達人這條路。他想利用這封自白信告訴大家「違規依舊 人人視而不見 最後看會害到自己身旁 哪個親朋好友...!」

以下全文：
檢舉達人的自白信：

小時候老師教育我們，不能欺負亂別人，不能做壞事情

小時候父母教育我們 ，要做對的事情，要對社會有幫助的事情

為什麼人長大了，心中那份童心卻消失了
——————
說故事開始
——————

本人接觸檢舉事項，資歷不深只涉略約2年多
平時協助朋友車禍求償事宜，幫助受害者善後

約2016年(105年1月多)，家人就是我親弟弟

在高雄市前鎮區"瑞隆路"麥當勞前
遭違規車輛迴轉撞擊倒地 弟弟右手骨折休養了3個月

事發之後 肇事者不聞不問 擺爛至今
我一路幫我弟處理官司 保險理賠
刑事訴訟.民事訴訟官司 經歷2年
終於告段落 我方全贏 法院判賠14萬

但~官司打贏又如何! 這筆錢要遙遠的以後才拿的到....

因為肇事者無照駕駛
保險不賠之外 名下生無分文

當時高雄市瑞隆路 交通就已經亂十幾年了..
紅線違停.併排停車.人行道停滿滿...
不管政府怎麼喊口號 在我看來都一樣....

檢舉達人在台灣社會風氣
一直都是人人喊打就像過街老鼠~
只能苟且偷生

沒事情時罵檢舉達人
有事情時跪求行車紀錄器..
--------------

但我覺得我該做些什麼了......
因為我想改變亂像....

於是從2018年4月份開始
我開始著手整治 高雄市前鎮區的瑞隆路

瑞隆路是一條很熱鬧的美食街
人潮當然伴隨的違規!!

我一直都是打110 或簡訊報案系統
請警察到場處理交通違規

2018年4月~2019年2月
110+簡訊報案 估計超過千次
員警開出去的罰單 估計有近千張

這中間當然要感謝
高雄市 前鎮分局
高雄市 瑞隆派出所的員警

因為有你們努力讓交通得以順暢
——————

2018/8月中 我接過恐嚇電話

電話裡提到 再檢舉給我試試看
事後我查出是 瑞隆路 多那之咖啡廳 主管級員工撥打的

該員工事後我選擇原諒 因為他就像我弟弟 (很年輕)
我想給他機會~ 當天多那之咖啡 老闆?

也有到場一起調解，我承諾可以減少

高雄市 前鎮區 瑞隆路 232號 報案次數

多那之咖啡 老闆說會再員工教育說
勸導顧客 停到適當位置

原以為事情就這樣了........
——————

2018年4月~2019年2月
其中陸陸續續
打申訴過 前鎮分局 與 幾位瑞隆派出所的員警

值勤不確實 該開的紅單不開 (放縱違規駕駛也是不合法)
或是 拍照不放置 逕行舉發單 (行政程序不合法)

我申訴管道 基本上都是撥打

"內政部警政署的電話申訴"

晚上5點後 是由"民眾服務中心受理"

之後在分派去下由 前鎮分局督察 或是交通組 處理

我習慣要求我需要公文和電話回覆
所以會留下我的個資

姓名
電電
地址

因為我信任警方
我信任整個警察體制

我的個資只有留給警察
我的個資只有留給警察
我的個資只有留給警察

----------------------------------------------------
2019/1/29 PM7點 開始

被陌生人找到家門口

我媽說 好像有我朋友 在一樓 喊 要找我

我直覺很怪！ 不對勁 探頭出去看
有兩位年輕人 看起來30歲左右

我完全不認識
他們也很警覺的 會往上看

我在三樓 往下喊 你誰呀！

其一位 回 ：
我是你朋友呀，
你下來一下 有事情跟你講

我繼續問 ： 你誰呀 有什麼事

其中一位 ：我你朋友呀 （繼續鬼打牆）
下來一下 不會對你怎樣！

（聽到這 我火上來了）

我：
你有什麼問題！？
你有什麼問題！？
還不走！？

（我語調上升 與帶不悅的警告他們）

依稀記得他們有回應 ：兇什麼！ 臉露 8+9樣！
礙於他們頭要一直往上仰 不好表達什麼

我繼續往外喊：
還不走 沒關係 別走呀 我手拿手機 撥打110給他們看

他們知道 事情要鬧大了 很快的
兩名陌生人 坐上轎車開走了 （轎車停我家門口）
----------------------------------------------------

2019/2/12 也是晚上7點吧

晚上我家鄰居說
有人拿東西託給他們，因為我家沒人

兩杯咖啡 和一些麵包(市值應該有300左右)
裡面還有張 多那之咖啡的名片

我鄰居跟我爸說
好像是多那之的人 和當地里長

我請我爸直接拿去該店 退回去了(多那之咖啡廳)

乾就是有警察洩密才有我家地址呀

----------------------------------------------------
2019/2/13 早上

我媽說早上家門口 有人貼公開我的個資的紙張
光貼我們家貼在地上、牆壁和鐵門上
共13張

長期以來 只有警方知道我家地址 姓名 電話

紙上面 第1.2張照片是
是擷取 我貼在網路上的影片

第三張 應該是陌生人 在我家門口時 偷拍攝的

2019/2/13 下午
我媽回家 在家門口打掃
陌生人開車到家門口

一樣說要找王先生
他自稱是多那之的人
他說他也是被人請的

生意說差很多 拜託我媽跟我說
我媽請對方自己打給我

(難怪最近好多無號碼騷擾呀)
----------------------------------------------------
2019/2/13 晚上

好像有陌生人 拿大聲公 在住家外面 喊我名子

但很快跑走 我也沒聽清楚
鄰居也說有聽到 喊王什麼的 內容不知道

喔對了 住家旁公園 活動中心 也有張貼我的個資呢!!
----------------------------------------------------

每每有發生一些事情
我爸媽其實都很擔心

但孩子很不孝
我不喜歡父母替我做主
有時候因為被洩密的事情 我們會吵架

事情發展至今
我是覺得身心疲累而以

我沒有生氣.....
因為被洩密也不是第一次了....

我已經習慣了
我案子分享出來
給大家借鏡

只要用真實資料 一定有管道能查到人
不管是線上檢舉 或是打110.1999 或是簡訊報案

我可以不檢舉
每月電話費會省300多
1年下來可以吃一頓大餐呢

但違規依舊 人人視而不見
連警察也是很少主動取締 違規車輛
交通一直惡性循環

最後看會害到自己身旁 哪個親朋好友...!
----------------------------------------------------

最後我感謝 台灣這些勇敢的 檢舉達人

搜油阿伯曝光 怕報復不敢回家/檢舉5次沒效 決自購相機
https://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/813313

台中魚市場「非現撈」當「現撈」賣　員工檢舉竟反遭記大過
https://www.ettoday.net/news/20190210/1374799.htm

菸稅被污走了？黃國昌爆「內幕」嘆：這些人根本沒在怕
https://www.nownews.com/news/20190123/3191146/

----------------------------------------------------
我有聽到消息
要到公司有人要賭我

我該害怕嗎?
我該害怕嗎?

內政部警政署
高雄市警察局
高雄市前鎮分局
高雄市瑞隆派出所

到底哪格環節出錯呢?
我信任的警政體系呢?
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關鍵字：爆料公社,檢舉達人

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