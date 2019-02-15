影／老夫婦「病床懸空牽手」閃瞎醫生　暖爺：這樣她才放心

大陸中心／綜合報導

這輩子最浪漫的事，莫過於牽著妳的手慢慢變老。江蘇省泰州靖江近日一對八旬夫婦身體不適住院，醫生將兩人安排在同間病房裡，未料某日查看病房時，就發現頭髮花白的爺爺隔空緊拉著奶奶的手不放，醫生調侃問「你為啥這麼肉麻？」爺爺非但沒鬆手，還瞇著眼振振有詞的說「奶奶離不開我」、「她要我拉著她的手，她才放心」。

▲老爺爺緊牽著奶奶的手不放。（圖／翻攝梨視頻截圖）

據現代快報報導，82歲的奶奶日前因腦中風住院，兩天後84歲的爺爺也說自己身體不好要住院，然而就在醫生張鑄查看病房時，意外讓他看見感動的一幕，便拍下難得的畫面上傳朋友圈，爺爺的兒子更親自回應「我親爹就是肉麻！」

爺爺的兒子王先生更透露，在母親腦中風住院時，父親接著稱自己身體不好要住院，「其實我們都知道，父親是放心不下母親，他要時刻看護著她」。張醫生也表示，爺爺有好幾次因患了嚴重的氣管炎住院，但只要病情一好轉就急著要回家，每次問他為什麼總說「要回去照顧奶奶，看不到我，她就會著急」。

▲醫生張鑄發朋友圈。（圖／翻攝梨視頻截圖）

其實這對八旬老夫婦一起走過了近60年的歲月，就在4年前奶奶突患帕金森氏症和阿茲海默症，漸漸失去了記憶，「但是還一直記得父親，父親成了她的全世界」。此外，網友看到照片紛紛被暖哭「執子之手，與子偕老」、「千年修得共枕眠」、「白頭偕老的信念是雙重的，不離不棄是真的」。

▲兩人當年的婚紗照。（圖／翻攝梨視頻截圖）