高雄阿公肝漲大3倍！　醫取出重達3公斤「西瓜大腫瘤」

▲肝腫瘤直徑達22公分、重達3公斤。（圖／衛福部旗山醫院，下同）

生活中心／綜合報導

負責排毒的肝臟雖然重要，但往往出現問題時難以被察覺，被稱為「沉默的器官」。一名67歲劉姓男子年前開始食慾不振，上腹不適前往就醫，沒想到肝臟竟被檢查出腫瘤，手術團隊取出發現這顆腫瘤體積巨大，直徑近22公分、重達3公斤，直逼西瓜大小，所幸開刀後已康復出院。

收治這起病例的衛福部旗山醫院表示，劉男因上腹不適、食慾不佳前往就診，經問診發現他有B型肝炎病史，但沒有定期追蹤，醫師安排超音波及電腦斷層檢查後，發現患者不適原因竟是右上腹腔肝臟長出一棵巨大腫瘤，壓迫到周邊腸胃及血管，才會造成患者身體不適。

院方將劉男轉介一般外科，並安排副院長陳明智主刀，搭配超音波組織凝集儀等設備，順利切除肝臟腫瘤並保留35％肝臟，發現這顆腫瘤直徑達22公分、重達3公斤，大小跟一顆小玉西瓜差不多，是一般肝臟的3倍大，讓醫療人員都嚇了一跳。

陳明智表示，有B、C型肝炎的患者可能因此造成肝臟腫瘤，酗酒則可能造成肝硬化。他呼籲，民眾若有B、C肝炎並使應定期回診追蹤，另外民眾也應節制飲酒、作息正常並勿濫服成藥，才能確保肝臟健康。

▲副院長陳明智主刀。