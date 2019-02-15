台商遇貿易戰風險享補貼　上海「北大門」南通市推惠台50條　

▲南通市推出惠台50條。圖為江蘇南通通海集裝箱港區。（圖／翻攝自新華網）

記者陳政錄／上海報導

近年大陸各地方政府陸續推出惠台措施，其中考量美中貿易戰風險激增影響台商布局，在江蘇省南通市最新發布的惠台50條中，就明定將對遇到進出口風險、貿易糾紛調查案件的台資企業，提供律師費全額補助、信用風險補貼等。

南通市位處華東地區，於上海北面兩地僅一長江之隔，積極建設為上海面向江蘇省、北方市場重要的「北大門」門戶，14日對外發布《關於深化通台經濟文化交流合作的若干實施意見》共50條，涵蓋經貿合作、人才交流、就業創業實習學習、文化交流、居住生活五大領域。

▲南通興東機場。（圖／微信公眾號南通兴东国际机场）

經貿合作上，除支持投資高端紡織、船舶海工和電子信息三大南通重點支柱產業，提供土地優惠和同等待遇外，面對貿易保護主義興起，台商有撤出大陸的疑慮，南通也推出專項辦法。

以第21條為例，明定台資企業參加國外反傾銷、反補貼、美國337調查等貿易糾紛的應訴案件律師費，以及對進口商品反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施調查申請並被商務部立案調查的案件律師費，將給予全額補助，惟同一案件最高不超過100萬元人民幣的優惠。

此外，南通市市區台資企業投保進出口信用保險、海外投資保險等險種，也將給予最高不超過100萬元人民幣的補貼。

其中，南通市還支持台資企業登陸大陸資本市場、發展電子商務等，分別給予最高250萬到200萬元人民幣不等的資金支持，並在對台胞赴陸就業創業學習、居住生活提供同等待遇。

在文化交流上，南通市進一步表示，將積極組織參與「海峽兩岸台北旅展」、「江蘇台灣交流燈會」等大型活動，增進通台兩地同胞情感。

▼中美貿易戰和海外對華的反傾銷、反補貼措施，影響在陸台商投資布局。（圖／CFP）