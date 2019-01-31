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社會 社會焦點 保障人權

扯男自稱「喝神仙水」大鬧病院　怒嗆女護理師：妳小心點，我學過泰拳

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▲▼判決。（示意圖／CFP）

▲林男被依法判處4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

突發中心／台北報導

一名林姓男子日前騎車在路上蛇行，被警方攔查後自稱喝了神仙水，而他被送醫後，先是對李姓女護理師飆罵髒話，甚至怒嗆：「給我小心一點，我有學過泰拳」對此，士林地院審理後，依違反醫療法及恐嚇罪判林男4月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，林男在2018年2月間在路上蛇行，遭到警方攔查後，先是宣稱自己喝了神仙水，之後被送往醫院救治後，卻又大聲飆罵李姓護理師三字經，「怎樣，大聲小聲幹嘛啦？、幹XX、現在是怎樣？」行徑相當誇張。對此，警方見狀隨即上前拉住林男，但他仍是不斷掙扎，還向李女做出揮拳動作，甚至在被抬到病床時，還向對方嗆聲說：「妳這個穿花衣服的，給我小心一點，我有學過泰拳」。

林男辯稱，是因為李女先動手打他，才會氣得下床理論，而當時有很多人叫他不要反抗，他才會說自己學過泰拳，同時也否認對李女揮拳、恐嚇。對此，法官調閱監視器後不採信其說詞，認為林男的行為已經妨害李女執行醫療業務，因此依法判他4月徒刑。

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關鍵字：護理師,醫院,神仙水

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