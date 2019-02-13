高雄媽一轉眼3歲女兒不見了！　公廁發現她遭男「飲料引誘」猥褻

地方中心／高雄報導

楠梓區一名婦人12日帶著3歲小女童到住家附近公園玩耍，一個轉身就發現孩子不見，趕緊報警處理；後來眾人在公園公廁發現女童，疑似遭猥褻情形。據目擊者指出，當時有一名可疑男子似乎要對女童做出不軌行為，但被多人關切就騎著腳踏車落荒而逃。

▲3歲女童遭猥褻。（圖／翻攝GoogleMap、翻攝自楠梓社團）



警方不敢大意立即成立專案小組積極偵辦，經埋伏終於逮到該名男子，訊後將他移送地檢署偵辦。警方指出，該名男子有竊盜前科，見女童於公園玩耍，就以飲料引誘，謊稱要帶她到別處去玩，所幸民眾機警發現當下制止，沒讓男子對女童進一步侵害。

楠梓警分局長陳錦坤呼籲，帶小朋友出門時應多份警覺，加強關心並留意幼童動向、注意周遭有無可疑人士；本所也會加強校園周遭以及公園等處巡邏，保障婦幼安全。

另外附近學校接獲此事，立即發布緊急通知，加強門禁管制、管理，同時通知保全需特別注意可疑人士；生輔組也請老師在班級上宣導，「上學時間請勿過早，避免過早單獨於教室內，也避免一個人單獨上、放學或在外逗留，注意陌生人的搭訕。」

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