影／睡到狂打呼！女童仰臥機車後座「2手癱軟下垂」...他提醒慘被嗆：雞婆　

網搜小組／綜合報導

照顧孩子的安全是每個父母的責任。一名網友日前在路上遇到一對父女檔，爸爸騎著摩托車，女兒坐在後座仰臥在置物箱上呼呼大睡，連停在旁邊的他都能聽到打呼聲，完全沒有任何防護，看起來相當危險，他好意提醒對方，卻被對方兇了一句「雞婆」，讓他非常傻眼。

▲女童在機車後座呼呼大睡，看起來相當危險。（圖／翻攝自爆怨公社）

這名網友在臉書「爆怨公社」社團中貼出一張照片，一輛摩托車停在馬路口等紅綠燈，騎著摩托車的爸爸專心地盯著前方，後座的女兒仰臥在置物箱上，兩隻手無力地垂在兩側，看起來睡得非常熟。原po表示，他非常確定後座的女兒是睡著的，甚至車停在旁邊還能聽見妹妹的打呼聲。

妹妹沒有任何防護之下就這樣躺在機車後座睡著，要是一不小心很可能摔下來，他看了覺得非常地危險，於是好意上前提醒前方的父親注意女兒的安全，沒想到對方不僅不理他，甚至還大聲地回嗆他，「知道啦！雞婆！」讓他非常傻眼。

網友們看到他的貼文也都覺得這名父親太誇張，「是我女兒絕對不允許這樣睡，太危險不把孩子當一回事」、「這功夫不是一朝一夕的」、「有坑洞、轉彎、急煞，妹妹隨時會掉下來」、「然後掉下來被後車輾到撞到是算後車倒霉嗎」、「這種如果發生車禍，小孩真的怎麼死的都不知道」。

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