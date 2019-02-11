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驚悚！大馬11歲女童遭殺害棄屍　雙手反綁被「斷頭挖器官」

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▲▼馬來西亞女童殘忍殺害。（圖／翻攝自星洲網）

▲馬來西亞女童殘忍殺害。（圖／翻攝自星洲網）

國際中心／綜合報導

馬來西亞彭亨州發生一起駭人命案，1名11歲的女童離家買東西之後失蹤，11天後，在當地時間9日下午被發現陳屍在家裡附近的油棕園，死狀相當悽慘，雙手還被反綁在身後、頭部分離，體內還有許多器官不見了，讓女孩的父母非常傷心，警方已經將屍體送檢驗，以釐清真正死因。

綜合外媒報導，遇害的女孩是柬埔寨裔的蒂瑪希達，年僅11歲，她的遺體被村民發現的時候已經嚴重腐爛，甚至慘被斷頭，身首分離，還有部分內臟外漏，更可怕的是有的器官不見了，她的衣服也被脫掉，臉朝下趴在地上死亡。其母透過附近掉落的衣物才辨認出女兒的屍體，整個心都碎了「為什麼兇手能對1個小女孩下殺手，她犯了什麼錯」。

母親提到，不幸遇害的女孩是家中的老三，同時也是個開心果，非常討人歡喜，女兒在1月30日下午5點左右，穿著剛買的衣服，跟她要了錢出門去買東西，還答應她會早點回家，沒想到之後就失蹤了。她當天晚上就報警，附近許多熱心的村民也一起出動幫忙找人。

誰也沒想到，大家在11天後找到的是死狀悽慘的屍體，讓女童的父母都傷心不已。彭亨州員警總部刑事罪案調查組主任表示，警方到場搜查時，並未在女童屍體附近看到任何兇器，目前已經將屍體送往檢驗，才能確認真正的死因。

一名村民提到，小女孩失蹤之後，她也參與找人的工作，更多次經過屍體被發現的地方，但什麼都沒找到，因此推斷女孩是在其他地方被殺害之後，才被丟到這裡棄屍。
 

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