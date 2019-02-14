「歡迎華航員工回家奮鬥」　何煖軒：1年將增1億5千萬改善疲勞航班

▲華航機師罷工後，勞資雙方握手言和。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

華航機師長達7天罷工今（14日）晚上結束，華航董事長何煖軒表示，很歡迎各位機師回到家裡，一起為這個家努力，對於疲勞航班，1年也將增加1億5千萬元成本改善。何煖軒強調，整個事件和平結束，華航也非常歡迎員工回到家裡繼續奮鬥。

罷工後內部是否會檢討、改革？華航表示，會記取深刻教訓，在飛安管理方面很嚴謹，在人員管理部分，要用跟以前不一樣的方式。針對工會提出派遣人力，華航總經理謝世謙說，1年整體成本估增加1億5千6百萬元，不過簽署的團協工會也做出讓步，不再堅持會員專屬（禁搭便車條款），對於其他非會員同仁將一視同仁適用。

▲華航董事長何煖軒表示，事件結束很歡迎員工回到家裡繼續奮鬥。（圖／記者季相儒攝）

何煖軒則說，華航很歡迎各位回到家裡，一起為這個家努力，整個事件和平結束，也非常歡迎員工回到家裡繼續奮鬥。針對華航這次罷工爭議，外界掀起華航民營化的討論，對此，交通部長林佳龍說，目前沒有展開華航民營化的討論，這幾年華航在何董領導下有提高競爭力，營利方面有所成長。希望未來華航能提出讓旅客更滿意的服務以及精進飛安標準，交通部會從旁督促協助。

謝世謙說，在機師罷工結束後，預計15日的航班執行率預估96%航班可正常運作，但因應罷工，除未來幾天已有些航班取消外，16日起估航班可達100%正常運作。由於罷工期間，組員調度吃緊，但他強調，組員值勤時間安排一切都按照AOR規定，一切不會出現過勞狀況。

