「鋼鐵英雄」王國材連7天苦撐充和事佬　終結160小時機師罷工

▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議,交通部次長王國材出來講目前閉門協商進度。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

機師罷工風波在今（14日）進入第7天落幕，在華航勞資經4次協商雙方終於達成共識，之後不再有爭議行為。被外界視為這次協調會上，扮演最重要的關鍵人物莫過於交通部次長王國材。雖王國材遭疑也是航發會董事長，有球員兼裁判之嫌，但幾天下來擔任「和事佬」身段柔軟，展現高EQ，做足了潤滑角色，不見偏袒，讓這次勞資爭議畫下完美句點。

華航勞資4次協商，針對工會提出5大訴求進行討論，全由王國材親自主持，前2次破局後，13日凌晨1時召開第3次協調會，勞資雙方意見分歧不斷，經近11小時後竟才達成1項共識，這也讓王國材無奈跟著熬夜無法睡，最後在疲累狀態下宣布延到隔天今天再戰。

▲交通部次長王國材送記者花。（圖／記者呂佳賢攝）

回顧協商過程，王國材曾指，照理勞資協商是要由勞動部處理，但因工會要求交部出面，因此配合，4次下來不見王國材偏袒哪一方，僅認為勞資雙方僵持不下，會傷了機師跟公司，多次透露希望只想趕快結束罷工，不要讓彼此傷的太重，即便工會一度要到交部門口前靜坐，王國材也以柔軟的姿態喊話，交部會議室都開著，隨時歡迎大家來討論直到罷工結束。

曾任中華郵政公司董事長、台灣港務公司董事長的王國材被稱「最佳工具人」，交通部長林佳龍上任也稱他「鋼鐵英雄」。2016年5月20日王國材接任交通部政務次長後，就開始被視為部長的左右手，交部需要救火時都能看見他身影，在這次機師罷工風波中，他始終以溫和、有條理態度面對、處理，就算他目前兼任航發會董事長、圓山飯店董事長，被批球員兼裁判，仍被多數人讚賞是這次少不得的最佳協商關鍵人物。

▲交通部次長王國材比喻勞資關係就像情人一樣，會吵架，但還是要永浴愛河。（圖／記者林敬旻攝）

而面對機師工會律師代表脫口而出「難道要我們罷工1個月？」平常溫和的王國材也難得動氣怒回惹「你不要威脅我！」就算再最後在協商倒數關鍵時刻，遭媒體抱怨等太久，說好的直播也變密室協商，王國材也逐一安撫媒體，現場被問到是不是很會唱歌，他也說「好，那唱一首好了。」幽默緩和現場眾人不滿氛圍。

王國材屢屢被點名是交通部長人選之一，最終都不是，這也讓他自嘲是交通部的「工具人」，這次協商過程也再次證實了他不停促成勞資雙方好好坐下談，在情人節的今天更將勞資關係比喻成「也像情人一樣，會吵架，但還是要永浴愛河。」最後更完美落幕，機師罷工風波能解決確實少不了他。